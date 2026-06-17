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Eric Sindermann
Geschäftlich: So lernte Eric Sindermann Christian kennen

Geschäftlich: So lernte Eric Sindermann Christian kennen

- Sandrine Palme
Lesezeit: 2 min
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Im Reality-TV-Kosmos hat sich eine neue Männerfreundschaft mit geschäftlichem Hintergrund gebildet: Realitystar Eric Sindermann (37), auch bekannt als Dr. Sindsen, und Ex-Fußballprofi Christian Lell (41) sind gemeinsam bei Fame Fighting International aufgetaucht. Im Gespräch mit Promiflash plauderte Eric aus, wie es dazu kam – und die Geschichte dahinter ist durchaus ungewöhnlich. Denn der Beginn dieser Verbindung liegt mitten in der Nacht, irgendwo zwischen endlosem Scrollen und einem Video, das Eric aufhorchen ließ.

Wie Eric gegenüber Promiflash verriet, stieß er eines Nachts gegen drei Uhr auf ein Video von Christian. Darin sprach der Ex-Profi offen über schwierige Zeiten – Drogen, verlorenes Geld und Probleme rund um Michael Ballack (49). "Dann hab ich das Video gesehen von Christian, dass er gerade Probleme hatte. Und hab so gedacht, Alter Christian, lass mal zusammen telefonieren. Komm ins Trash-TV. Weil ich sage immer, wenn man ganz am Boden ist, ist einfach Reality so der Anker, wo man wieder nach oben kommen kann", so Eric. Heute managt er Christian und möchte ihn in Reality-Formate bringen.

Christian ist gebürtiger Münchner und spielte unter anderem für den FC Bayern München sowie mehrere andere Bundesligaklubs. Eric selbst ist regelmäßig in München unterwegs, was den Kontakt zwischen den beiden erleichterte. Der Realitystar wurde durch verschiedene TV-Formate bekannt und ist neben seiner TV-Karriere auch als Designer und Unternehmer tätig. Mit Christian scheint er nun einen neuen Klienten gefunden zu haben, den er nach eigener Aussage für das Reality-TV geradezu prädestiniert sieht: "Christian ist perfekt fürs Reality-TV gemacht", betonte Eric im Gespräch.

Collage: Eric Sindermann und Christian Lell
Collage: Imago, Imago
Collage: Eric Sindermann und Christian Lell
Eric Sindermann, Realitystar
IMAGO / Gartner
Eric Sindermann, Realitystar
Christian Lell im Trikot von Levante UD
Arroyo Moreno/Getty Images
Christian Lell im Trikot von Levante UD
Ist Eric Sindermann der richtige Manager, um Christian groß rauszubringen?
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