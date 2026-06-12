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Mark Zuckerberg
Neuer Facebook-Film spaltet die Kritiker schon vor Release
Neuer Facebook-Film spaltet die Kritiker schon vor ReleaseGetty ImagesZur Bildergalerie

Neuer Facebook-Film spaltet die Kritiker schon vor Release

- Lisa Mayr
Lesezeit: 2 min
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Jeremy Strong (47) sorgt mit seinem neuesten Auftritt schon Monate vor Kinostart für heftige Diskussionen: Im frisch veröffentlichten Trailer zu "The Social Reckoning" ist der Schauspieler erstmals als Facebook-Mitgründer und Meta-Chef Mark Zuckerberg (42) zu sehen. Nach einer ersten Preview auf der Branchenmesse CinemaCon tauchen die Szenen nun überall im Netz auf. Podcaster und Brancheninsider Matt Belloni schreibt auf X, Jeremys Schauspiel könne "das Internet wirklich zum Einsturz bringen".

Obwohl Mark im zweiten Teil eher in den Hintergrund rückt, wird Jeremys Verkörperung der Rolle aktuell zum Mittelpunkt der Diskussionen auf X. Filmkritiker James Preston Poole schwärmt, Jeremy treffe die Stimme von Mark "absolut" und das ganze Projekt wirke wie eine düstere Schwester von "The Social Network". Ein anderer Nutzer schreibt, Jeremy klinge "mehr wie Mark Zuckerberg als Mark Zuckerberg selbst wie Mark Zuckerberg klingt". Gleichzeitig wird aber auch kritisiert, dass er optisch kaum Ähnlichkeit mit dem Facebook-Gründer habe und das viele aus dem Konzept bringe. Andere sind der Meinung, es sei ein Fehler gewesen, Jesse Eisenberg (42) nicht zurückzuholen, der die Rolle im ersten Teil spielte.

In der neuen Geschichte geht es nicht mehr um die Uni-Anfänge von Facebook, sondern um die Enthüllungen hinter den sogenannten Facebook Files des Wall Street Journal. Im Mittelpunkt steht Whistleblowerin Frances Haugen, gespielt von Mikey Madison (27), die sich im Film mit dem Reporter Jeff Horwitz zusammentut, den Jeremy Allen White (35) verkörpert. Gemeinsam bringen sie streng gehütete Geheimnisse des Konzerns ans Licht. Der Film von Autor und Regisseur Aaron Sorkin (65) soll am 8. Oktober in die Kinos kommen.

Jeremy Strong bei den Oscars 2025
Getty Images
Jeremy Strong bei den Oscars 2025
Mark Zuckerberg, Februar 2024
Getty Images
Mark Zuckerberg, Februar 2024
Mikey Madison, Schauspielerin
Getty Images
Mikey Madison, Schauspielerin
Wie findet ihr Jeremy als Mark Zuckerberg im Trailer zu "The Social Reckoning"?
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