Wegen Ex-Flamme Shima: Gigi Birofio stößt an seine Grenzen

Zwischen Gigi Birofio (27) und seiner Ex-Flamme Shima knistert es bei Ex on the Beach aktuell gewaltig – allerdings nicht unbedingt im positiven Sinne. Während der Realitystar versucht, die junge Frau wieder für sich zu gewinnen, macht sie ihm unmissverständlich klar: Ohne ernsthafte Bemühungen und echte Beständigkeit läuft bei ihr nichts. Für Gigi ist das offenbar schon eine enorme Herausforderung. Gegenüber Mitbewohner Laurenz Pesch lässt er seinem Frust freien Lauf: "Ich muss jetzt einen auf süß machen, drei Wochen? Was passiert mit mir in drei Wochen? Ich platze." Im Einzelinterview stellt er außerdem klar: "Ich bin nicht hierhergekommen, um Liebe zu finden. Ich will Spaß haben."

Im direkten Gespräch mit Shima wird der Konflikt zwischen den beiden noch deutlicher. Als Gigi nachfragt, warum sie nicht einmal möchte, dass er in ihrer Nähe schläft, antwortet sie: "Es ist zu früh, definitiv." Der 27-Jährige lässt das nicht auf sich sitzen und erwidert, man sei hier schließlich nicht in einem "Priesterformat", sondern bei "Ex on the Beach". Shima sieht das anders und betont im Einzelinterview: "Wenn ein Mann es wirklich ernst meint mit jemandem, dann respektiert er die Grenzen und geht das Ganze auch langsamer an." Gigi hingegen gibt sich verzweifelt: "Es tut so weh – es tut so weh, wenn man nicht das bekommt, was man will."

In einem weiteren Gespräch drängt er Shima schließlich auf eine klare Ansage: "Ich brauche irgendwas – dass du sagst: 'Gigi, bleib brav, weil ich will dich.'" Shima antwortet knapp: "Okay, ich will, dass du dich benimmst" – glaubt aber im Einzelinterview offenbar nicht wirklich daran, dass das lange hält: "Ich denke, das hält höchstens zwei Stunden." Einen kleinen Erfolg kann Gigi am Ende dann doch verbuchen: Er darf in der Nacht neben Shima schlafen und mit ihr kuscheln. Ob er sich tatsächlich dauerhaft zusammenreißen kann, bleibt jedoch fraglich. Schließlich bewies er bereits in den vergangenen Folgen, dass er nur schwer auf Ablenkungen verzichten kann: Mit Kathi Glawe ließ er sich sogar am helllichten Tag zu einer heißen Pool-Session hinreißen.

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RTL / Daniel Alvarez, RTL / Daniel Alvarez Collage: Shima und Gigi Birofio

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RTL / Daniel Alvarez Shima, "Ex on the Beach"-Kandidatin

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RTL / Daniel Alvarez Gigi Birofio, "Ex on the Beach"-Kandidat