"Spider-Man"-Premiere in L.A.: Zendaya, Tom und Co. strahlen

Zendaya Coleman (29) und Tom Holland (30) haben am Montagabend bei der großen Premiere von "Spider-Man: Brand New Day" im Dolby Theatre in Hollywood alle Blicke auf sich gezogen. Gemeinsam mit ihren Co-Stars Sadie Sink (24), Jon Bernthal (49) und Jacob Batalon (29) liefen die beiden in Los Angeles über den roten Teppich. Besonders Zendaya sorgte laut der Daily Mail rund um das Event für Aufsehen: Die Schauspielerin erschien in einem schwarzen Satin-Look von Ashi Studio, der mit Corsage, auffälligen Details und dramatischer Schleppe deutlich an Spider-Man erinnerte. Tom setzte daneben in einem roten Jacquemus-Anzug ein starkes Mode-Statement und posierte entspannt an der Seite seiner Partnerin.

Auch Sadie Sink zog auf dem Teppich die Aufmerksamkeit auf sich: Sie präsentierte sich in einem rückenfreien Kleid von Prada. Besonders spannend: Welche Rolle die Schauspielerin in dem Film übernimmt, ist weiterhin streng geheim und soll erst mit dem Filmstart bekannt werden, wie Just Jared berichtet. Jacob schlüpft demnach erneut in die Rolle von Ned Leeds. Darüber hinaus liefen auch Tramell Tillman, Michael Mando, Liza Colón-Zayas, Eman Esfandi und Marvin Jones (36) III über den Teppich. "Spider-Man: Brand New Day" kommt am 31. Juli weltweit in die Kinos.

Für Tom ist "Spider-Man: Brand New Day" bereits der vierte Soloauftritt als Peter Parker. Der neue Film knüpft an die Ereignisse von "Spider-Man: No Way Home" an, in dem Peter am Ende völlig auf sich allein gestellt zurückblieb, weil sich niemand mehr an ihn erinnern konnte. Privat stehen für viele Fans bei diesem Franchise aber auch Tom und Zendaya im Mittelpunkt: Die beiden lernten sich bei den Dreharbeiten zu "Spider-Man: Homecoming" kennen und wurden Jahre später auch abseits der Kamera ein Paar. Seitdem gehören die Schauspieler zu den meistbeachteten Duos in Hollywood und zeigen sich bei gemeinsamen Auftritten immer wieder eng an der Seite des anderen.

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Getty Images Tom Holland und Zendaya bei der Premiere von "Spider-Man: Brand New Day" im Dolby Theatre in Hollywood

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Imago Sadie Sink, Jon Bernthal, Tom Holland, Zendaya und Jacob Batalon bei der Premiere von "Spider-Man: Brand New Day" in Los Angeles

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Getty Images Zendaya bei der Premiere von "Spider-Man: Brand New Day" im Dolby Theatre in Hollywood