Marlene Lufen spricht offen über ihren Haarausfall

Marlene Lufen (55) hat in ihrem Podcast offen über eine der schwierigsten Phasen ihres Lebens gesprochen – und dabei auch verraten, was hinter ihrem starken Haarausfall steckte. Die Moderatorin des "SAT.1-Frühstücksfernsehens" war damals gleich von mehreren Seiten gefordert: Ihre Kinder befanden sich im schwierigen Übergang zwischen Teenageralter und Erwachsenwerden, ihre Mutter erkrankte an Alzheimer, und gleichzeitig moderierte sie weiterhin ihre Sendung. "Das war für mich persönlich meine härteste Zeit", sagte sie in der aktuellen Folge ihres Podcasts "M wie Marlene - Wie gelingt das Leben?", in der sie mit Sängerin Sarah Engels (33) sprach. Bereits früher hatte Marlene die beginnende Menopause als einen Grund für den Haarausfall genannt – doch nun wird das Bild vollständiger.

Im Gespräch schilderte Marlene, wie sehr sie damals mit der Demenzerkrankung ihrer Mutter zu kämpfen hatte. "Meine Mama wurde dement. Sie hat manchmal 20, 30 oder 40 WhatsApp-Nachrichten pro Tag geschrieben", erinnerte sie sich – Nachrichten wie: "Warum bin ich hier? Was ist los? Was passiert jetzt?" Ihre Mutter habe sich in einem Stadium befunden, in dem sie langsam realisierte, dass sie an Alzheimer erkrankt war. "Ich war nur damit beschäftigt, zu beruhigen und zu regulieren", so die Moderatorin mit erschöpfter Stimme. Rückblickend ist sie sich sicher: "Ich bin heutzutage ganz sicher, dass der Haarausfall viel mit meinem Stress zu tun hatte." Heute habe sich vieles beruhigt – ihre Kinder führen ein Leben, das sie mögen, und auch ihre Mutter habe ihren Frieden gefunden. Marlenes Haare wachsen inzwischen wieder, und sie startet ihren Morgen bewusst oft ohne Handy: "Ich nehme mir ein paar Minuten Zeit und mache nichts, lasse nur die Gedanken treiben."

Für eine Portion Leichtigkeit sorgte im Podcast eine andere Haargeschichte: Marlene, die offen erzählt hat, was sie alles machen ließ, verriet kichernd, dass sie bei einer Filmpremiere in Berlin – bei der auch Brad Pitt (62) und Quentin Tarantino (63) zugegen waren – ihr handgefertigtes Haarteil verlor. Nach dem roten Teppich setzte sie sich in den Kinosaal und nahm das Teil ab, das sie zur Verdichtung ihrer Haare trug. "Ich dachte: Der rote Teppich ist vorbei, jetzt kannst du es rausnehmen", erzählte Marlene. Das Haarteil landete auf ihrem Schoß – und blieb dort, als sie das Kino verließ. Trotz eines Anrufs beim Kino bekam sie es nie zurück. Marlene lachte: "Die arme Putzkolonne hat wahrscheinlich gedacht: Was ist das? Ein Fiffi?"

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Getty Images Marlene Lufen, Moderatorin

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Instagram / marlenelufen Marlene Lufen in der Schweiz, August 2024

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Getty Images Marlene Lufen im Oktober 2019