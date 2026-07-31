Christin Stark verrät das Liebesgeheimnis mit Matthias Reim

Christin Stark (36) und Matthias Reim (68) geben jetzt einen seltenen Einblick in ihre Beziehung, die vor allem von vollen Terminkalendern, vielen Bühnenauftritten und Reisen geprägt ist. Die beiden Schlagerstars sind beruflich oft unterwegs und sehen sich dadurch nach eigener Aussage nur noch selten im Alltag. Im Gespräch mit Schlager.de erklärte Christin, dass gemeinsame Zeit für sie und Matthias inzwischen etwas Besonderes geworden ist. Wenn es die Tourpläne erlauben, treffen sich die beiden unterwegs. "Teilweise sind wir gar nicht so weit voneinander entfernt und schauen dann, ob wir ein gemeinsames Hotel buchen können, damit wir uns sehen", verriet die Sängerin gegenüber Schlager.de.

Im Interview erzählt die Sängerin außerdem, wie wichtig den beiden feste Rituale geworden sind und dass sie jeden Abend mindestens eine Stunde miteinander telefonieren. Immer wieder staune sie, wie viel sie sich nach all den Jahren noch zu erzählen haben. Gleichzeitig ist 2026 ein besonderes Jahr für die Musikerin: Erstmals ist sie selbst mit eigener Tour unterwegs, was die Zeitplanung noch komplexer macht. "Jetzt muss er lernen, dass auch ich auf Tournee bin", erklärt Christin gegenüber Schlager.de und macht deutlich, dass ihre Liebe vor allem von Zusammenhalt lebt: "Wir sind ein Team. Wir glauben aneinander. Wir sind füreinander da. Egal, wer wo ist."

Einen besonders unvergesslichen Moment erlebte Christin bei einem Konzert in Neuenhagen, als Matthias sie mit einem Blumenstrauß auf der Bühne überraschte. "Es war Magie pur", erinnerte sie sich. Angesichts des vollen Terminkalenders ihres Partners weiß sie solche Gesten zu schätzen: "Wir sehen uns ja gefühlt nur noch Backstage. Ich war unglaublich glücklich." Das Paar ist seit rund 14 Jahren zusammen und seit 2020 verheiratet. Matthias ist Vater von sechs Kindern. Christin ist als Sängerin und Moderatorin tätig und hat sich damit in der Schlagerwelt einen Namen gemacht, bevor sie nun auch mit einer eigenen Tour auf die Bühne geht.

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Getty Images Matthias Reim und Christin Stark

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THÜRINGEN PRESS / Action Press Florian Silbereisen, Christin Stark und Matthias Reim beim Schlagerboom 2021

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Getty Images Christin Stark, Oktober 2023