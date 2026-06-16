"Every Year After": So unterscheidet sich die Serie vom Buch

Seit dem 10. Juni ist die neue Romanserie "Every Year After" auf Prime Video verfügbar – und sie bringt einige Änderungen gegenüber ihrer literarischen Vorlage mit sich. Die Show basiert auf dem Roman "Every Summer After" von Carley Fortune und erzählt die Geschichte von Percy Fraser, gespielt von Sadie Soverall (24), und Sam Florek, gespielt von Matt Cornett. Über sechs Sommer hinweg wächst ihre Freundschaft in der idyllischen Kleinstadt Barry's Bay am See zu einer echten Liebesgeschichte heran. Zehn Jahre später kehrt Percy zurück an den Ort ihrer Jugend, um sich von Sams Mutter Sue Florek zu verabschieden, die an Krebs gestorben ist.

Obwohl die Serie den Geist des Romans bewahrt, wurden bei der Umsetzung für den Bildschirm einige Anpassungen vorgenommen, wie E! News berichtet. So arbeitet Percy in der Serie nicht mehr als erfolgreiche Redakteurin eines Einrichtungsmagazins, sondern schreibt Nachrufe für eine Zeitung. Auch ihre beste Freundin Chantal wurde deutlich ausgebaut: Statt nur am Telefon aufzutauchen, begleitet sie Percy nach Barry's Bay und erhält eine eigene Handlung. Zudem stammt Percy in der Serie aus Seattle statt aus Toronto. Auch die Beziehung zwischen Percy und Sam entwickelt sich teilweise anders – einige Schlüsselmomente wurden neu erzählt oder zeitlich verschoben, um die Geschichte für das Serienformat noch dramatischer aufzubereiten.

Autorin Carley Fortune zeigte sich gegenüber E! News offen für die Änderungen: "Das ist ein anderes Medium, in dem wir diese Geschichte erzählen. Es gibt keine Änderung, bei der ich denke: 'Die gefällt mir nicht.' Es macht für mich alles so viel Sinn." Einen Punkt allerdings wollte Carley nicht verhandeln: den Schauplatz. "Es war mir so wichtig, dass Barry's Bay in Kanada angesiedelt ist", betonte sie und erklärte: "Es ist ein echter Charakter im Buch. Das Cottage-Leben ist eine so typisch kanadische Erfahrung, und das war mir einfach wirklich wichtig." Showrunnerin Amy B. Harris zeigte volles Verständnis für diese Haltung und unterstrich, warum der Schauplatz auch für sie keine Frage war: "Ich liebe es, Serien zu schreiben, in denen der Ort die Hauptrolle spielt. Ich denke, wir mussten dem Buch treu bleiben, damit das wirklich authentisch wirkt."

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Amazon Content Services LLC Sadie Soverall und Matt Cornett in "Every Year After"

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Getty Images Amy Harris, Matt Cornett, Sadie Soverall, Carley Fortune und Lauren Puckett-Pope beim Prime Video Book Club Event "Every Year After" in New York

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Getty Images Sadie Soverall bei der Premiere von "Every Year After" beim Tribeca Festival in New York