Rätsel um Tattoo gelöst: Er ist der Mann auf Ariels Foto

Das Rätsel um eine mysteriöse, tätowierte Männerhand, das das Netz seit Sonntag beschäftigte, ist endlich gelöst: Hinter dem verdächtigen Posting der angehenden Schweizer Bachelorette Ariel (23) steckt ausgerechnet Ex-Bachelor Danilo Sellaro. Die Baslerin teilte in ihrer Story einen Schnappschuss, auf dem eine markant tätowierte Hand ihren Fuß umklammerte – das deutlich erkennbare "Paradiso"-Tattoo des Realitystars lieferte prompt die Steilvorlage für wilde Fan-Recherchen. Inzwischen zeigen sich die beiden ganz offen beim gemeinsamen Schauen der Fußball-WM, behalten ihren Beziehungsstatus jedoch streng für sich. Ob hinter den Kulissen nun eine Freundschaft besteht oder doch ganz große Gefühle im Spiel sind, bleibt das Duo seiner neugierigen Fangemeinde bisher schuldig.

Danilos plötzliche Rolle in Ariels Leben sorgt vor allem deshalb für heftiges Tuscheln, weil das Liebesleben des 30-Jährigen ohnehin viel diskutiert wird. Seit Wochen halten sich hartnäckige Trennungsgerüchte um ihn und seine Show-Gewinnerin Cati, von deren Profilen sämtliche Pärchenbilder radikal gelöscht wurden. Auf Instagram holte der Ex-Bachelor nun zu einem hochemotionalen Rundumschlag über das Thema Vertrauensbruch aus. "Ich will klarstellen: Fremdgehen ist nicht nur physisch, sondern auch psychisch", wetterte Danilo im Netz über Verhaltensweisen wie Lügen oder heimliche Likes bei anderen Frauen.

Ariel steht derweil unmittelbar vor ihrem ganz großen TV-Abenteuer: Die 23-Jährige suchte kürzlich bei den Dreharbeiten als offizielle Schweizer Bachelorette im thailändischen Liebesparadies nach ihrem Traummann. Erste sonnige Einblicke vom Set teilte die attraktive Brünette bereits fleißig mit ihren Followern. Ihr neuer Vertrauter weiß jedenfalls ganz genau, welcher emotionale Ausnahmezustand nun auf die Rosenkavalierin zukommt, schließlich suchte er einst auf demselben Sendeplatz nach der großen Liebe. Mit Danilo hat die TV-Schönheit somit den perfekten Ratgeber an ihrer Seite, um den bevorstehenden medialen Trubel während der Ausstrahlung ihrer Staffel unbeschadet zu überstehen.

Anzeige Anzeige

_ariel__61 Realitystar Ariel im Oktober 2025 in Basel

Anzeige Anzeige

Instagram / danilosellaro Gewinnerin Cati mit dem schweizer "Bachelor" Danilo Sellaro, Dezember 2025

Anzeige Anzeige

Instagram / _ariel__61 Ariel, Reality-TV-Bekanntheit