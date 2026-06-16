Auffälliges Foto: Fand Bachelorette Ariel ihren Mr. Right?

Kurz vor ihrem Start als neue Bachelorette sorgt Ariel (23) mit einem auffälligen Schnappschuss für Gesprächsstoff. Die Realitybekanntheit teilte jetzt in ihrer Instagram-Story ein Foto, auf dem eine Männerhand ihren Fuß festhält. Dazu schrieb die Baslerin vielsagend: "Von wegen er mag keine Füße." Besonders ins Auge fällt dabei ein Tattoo mit dem Schriftzug "Paradiso" auf dem Arm des Unbekannten. Weil Ariel in den vergangenen Wochen bereits Eindrücke aus Thailand gepostet hatte, wo die Kuppelshow üblicherweise gedreht wird, stellt sich nun für viele die Frage: Hat die Rosenlady womöglich schon vor der Ausstrahlung ihr Herz vergeben – vielleicht sogar an einen Kandidaten?

Noch ist unklar, zu wem die geheimnisvolle Hand überhaupt gehört. Auf dem Bild sind weder Gesicht noch Name zu sehen, Ariel liefert ebenfalls keine weiteren Hinweise. Genauso gut könnte es sich also um jemanden aus ihrem privaten Umfeld handeln. Gegenüber 20 Minuten hatte Ariel zuletzt betont, dass sie offen und mit klarer Absicht in das Format gehe. "Ich gehe rein, um einen Partner zu finden. Ich vermisse das. Ich bin seit zwei Jahren Single", sagte sie dem Medium. Außerdem erklärte sie: "Ich habe Lust auf das Abenteuer. Ich liebe flirten. Und im besten Fall verliebe ich mich." Für die Social-Media-Bekanntheit steht damit fest, dass sie die Show nicht nur als TV-Erlebnis sieht.

Bereits vor einigen Wochen hatte Ariel mit Spekulationen zu kämpfen, sie sei gar nicht wirklich Single. Der Sender 3+ reagierte damals und erklärte öffentlich, man sei den Gerüchten nachgegangen und habe keine Belege dafür gefunden. Was den neuen Foto-Post angeht, bleibt offen, wer dahintersteckt. Ariel selbst ist dafür bekannt, mit provokanten Auftritten und frechen Sprüchen zu spielen – sie wurde schon im Dschungelcamp zum Publikumsliebling. Einen bestimmten Typ Mann hat sie laut eigener Aussage übrigens nicht. Ihr seien vor allem Ehrlichkeit, Reife und Humor wichtig.

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Instagram / _ariel__61 Ariel, Reality-TV-Star, April 2026

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_ariel__61 Realitystar Ariel

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Instagram / _ariel__61 Ariel, die neue Schweizer Bachelorette