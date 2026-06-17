Bill und Tom Kaulitz verbringen nicht gerne Zeit mit Promis

Im Podcast "Kaulitz Hills - Senf aus Hollywood" haben Bill (36) und Tom Kaulitz (36) kein Blatt vor den Mund genommen, wenn es um ihr Verhältnis zur Promiwelt geht. Bill Kaulitz bringt es dabei auf eine simple Formel: "Die meisten Promis, die ich treffe [...] sind mir unsympathisch." Sein Zwillingsbruder Tom pflichtet ihm sofort bei: "Geht mir auch so." Mit Stars abhängen? Nicht wirklich ihr Ding. Beide gaben zu, keine engen Freundschaften mit anderen Prominenten zu pflegen. Bill erklärte, er habe bereits seine "Liste" durchgegangen, finde aber niemanden, mit dem er "so richtig eng" befreundet sei. Tom bestätigte: "Meine engsten Freunde sind es nicht."

Bill erklärt in dem Podcast weiter, dass Unterhaltungen mit Promikollegen für ihn häufig "irgendwie joblich" werden und damit ihren lockeren Charakter verlieren. Besonders enttäuschend empfindet das Brüderduo Begegnungen, bei denen von vornherein klar ist, dass nur Stars eingeladen sind. Viele Kollegen würden lieber unter sich bleiben, davon möchten sich Bill und Tom aber klar distanzieren. Stattdessen schwärmt Tom davon, wie spannend er Gespräche mit Menschen findet, deren Welt er nicht kennt. Eine große Ausnahme macht er allerdings bei Ehefrau Heidi Klum (53) – bei ihr sei alles anders. Wunschfreundschaften hätten die Zwillinge nach eigener Aussage trotzdem: Ganz oben auf der Liste stehen Adele (38) und Khloé Kardashian (41).

Dass Bill private Kontakte ganz unabhängig vom klassischen Promizirkel spannend findet, passt auch zu einer anderen Begegnung, die zuletzt für Aufmerksamkeit gesorgt hatte. Erst vor Kurzem war bekannt geworden, dass Komiker Olaf Schubert (58) nach ihrem gemeinsamen Halloween-Projekt weiter mit dem Sänger in Kontakt steht und sogar ein Treffen in West Hollywood im Raum stand. Bei Tom ist das Privatleben ohnehin seit Jahren eng mit einem der berühmtesten Gesichter der Unterhaltungswelt verbunden: Seit 2019 ist er mit Heidi verheiratet. Trotzdem macht das Zwillingsduo nun klar, dass echte Nähe für sie offenbar eher abseits der typischen Promibubble entsteht.

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