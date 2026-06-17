"Asozialer geht's nicht": Pietro Lombardi sauer auf Fans

Nach einem Autounfall am Sonntagabend in Köln hat sich Pietro Lombardi (34) jetzt erneut zu Wort gemeldet – und dabei ordentlich Dampf abgelassen. In einer nächtlichen Instagram-Story wandte sich der Sänger an seine Community und sprach über das, was ihn nach dem Crash beschäftigt. Dabei ging es nicht nur um Dankbarkeit, sondern auch um ein Verhalten, das Pietro sichtlich aufgebracht hat: Schaulustige und Fans, die ihn direkt nach dem Unfall mit Fotoaufnahmen und Grußvideos konfrontierten. "Man sieht: Alle Beteiligten sind unter Schock. Und dann versammeln sich gefühlt Hunderte von Menschen und wollen Fotos und Grußvideos. Asozialer geht's nicht. Aber das ist leider Teil meines Lebens", ärgerte er sich.

Den Wünschen sei er dabei nicht nachgekommen, betonte er ausdrücklich. Stattdessen kreisten seine Gedanken um das, was alles hätte passieren können. "Der Schock sitzt so tief, dass, wenn du nach Hause kommst, die Gedanken anfangen verrückt zu spielen. Was wäre wenn – das sind alles Gedanken, die machen einen fertig", erklärte er weiter. Er sei schlicht "dankbar", dass "der Schutzengel auf unserer Seite war." In den nächsten Tagen wolle er sich deshalb zurückziehen und zur Ruhe kommen. Pietro hatte sich bereits kurz nach dem Unfall bei seinen Fans gemeldet und ein Foto seines stark beschädigten Autos geteilt. Er versicherte, dass es ihm und allen Beteiligten den Umständen entsprechend gut gehe.

Zuletzt hatte Pietro auch privat schon einen Rückschlag wegstecken müssen: Sein geplanter Mallorca-Trip mit Alessio (10) fiel vor wenigen Wochen kurzfristig ins Wasser. Eigentlich wollte der Sänger aus dem Auftritt im "Megapark" ein Vater-Sohn-Wochenende machen, Flüge und Hotel waren gebucht. Sogar eine Schul-Genehmigung hatte er organisiert, damit Alessio früher gehen durfte. Doch am Ende sagte Pietro den gemeinsamen Flug ab und blieb auffällig vage: "Besser sage ich nichts. Dabei belassen wir es auch." Und weiter: "Manchmal ist es besser, einfach zu schweigen."

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IMAGO / nicepix.world Pietro Lombardi, Sänger

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IMAGO / Gartner Pietro Lombardi, Sänger

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Instagram / pietrolombardi Pietro Lombardi mit seinen Söhnen Leano (links) und Alessio (rechts)