Kennenlernphase mit Jessi: PG-Germain gesteht Seitensprung

Bei Prominent getrennt knallt es gewaltig zwischen Jessica Hnatyk (25) und Germain Wolf (25)! In der achten Folge ziehen die Realitystars als Nachrücker gemeinsam in die Villa ein. Schon in den Einzelinterviews am Anfang wird klar, dass die beiden noch einiges zu klären haben: Jessi erzählt, dass ihr viele Frauen geschrieben haben, dass Germain ihr fremdgegangen sei. Und er räumt das ebenfalls im Einzelinterview ein: "In der Kennenlernphase bin ich ihr fremdgegangen, ja, aber das habe ich ihr nicht gesagt."

Kurz darauf eskaliert die Situation zwischen dem Ex-Paar dann. Als die anderen Show-Teilnehmer die beiden auffordern, sich einmal vorzustellen, kippt die Stimmung. "Wir haben uns bei Ex on the Beach kennengelernt, danach hatten wir eine Kennenlernphase, da bin ich fremdgegangen... sagt sie", fasst Germain zusammen. Jessi ist mit dem Begriff Kennenlernphase jedoch nicht ganz einverstanden und wettert: "Das waren vier Monate. Wir haben vier Monate gedatet und der Typ hat mehrfach mit einer anderen Frau geschlafen. Ist das Fremdgehen oder ist das kein Fremdgehen?" Die beiden steigern sich immer weiter in den Streit rein, bis Jessi die Reißleine zieht und den Raum verlässt. "Wir sind fünf Minuten hier und der fuckt mich schon ab", erklärt sie genervt. Dann bricht sie in Tränen aus: "Der Typ hat mich gebrochen."

Jessi und Germain lernten sich einst bei "Ex on the Beach" kennen und lieben. 2024 stellten sie dann ihre Liebe bei Temptation Island VIP auf die Probe. Beim finalen Lagerfeuer bahnte sich dann die Trennung an. Jessi saß weinend neben Germain und sagte: "Weißt du, wie ich gelitten habe deinetwegen?" Er konterte kühl, sie habe Lügen über ihn verbreitet und er wolle Reue sehen. Am Ende folgte der brutale Cut vor laufender Kamera. Jessi flehte: "Ich will mit ihm hier rausgehen, ich liebe ihn." Germain machte Schluss und stellte klar: "Ich bin single."

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RTL Germain Wolf bei "Prominent getrennt"

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RTL Jessica Hnatyk bei "Prominent getrennt"

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