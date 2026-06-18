Seltene Debbie-Rowe-Sichtung heizt Michael-Film an

Seltene Aufnahmen zeigen Debbie Rowe (67) bei einem ungewöhnlichen öffentlichen Auftritt in Palmdale, Kalifornien. Die 67-Jährige, einst als Ehefrau von Popikone Michael Jackson (†50) in aller Munde, wurde von der Daily Mail dabei fotografiert, wie sie ganz alltägliche Besorgungen erledigte und unter anderem eine Bankfiliale aufsuchte. Dass sie sich nun ausgerechnet in diesem Moment in der Öffentlichkeit blicken lässt, kommt nicht von ungefähr: Das Biopic "Michael" über ihren verstorbenen Ex-Mann hat gerade die Kinowelt auf den Kopf gestellt und sorgt seit Wochen für Schlagzeilen.

Der Film über das Leben des King of Pop, in dem Michaels Neffe Jaafar Jackson (29) die Hauptrolle spielt, hat Geschichte geschrieben und gilt inzwischen als erfolgreichstes Biopic aller Zeiten. Weltweit spielte er knapp 785.732.747 Euro ein und überholte damit sogar den Freddie Mercury (†45)-Film "Bohemian Rhapsody". Filmstudio Lionsgate hat bereits eine Fortsetzung angekündigt – und die könnte auch Debbie selbst zeigen, da sie Michaels spätere Lebensjahre beleuchten soll. Ob sie an der Produktion mitwirken wird, ist jedoch offen. Denn der Film hat ausgerechnet ihre Kinder tief gespalten: Ihr Sohn Prince Jackson (29) unterstützt das Biopic, während Tochter Paris Jackson (28) es öffentlich scharf kritisiert hat und der Premiere fernblieb.

Debbie war von 1996 bis 2000 mit Michael verheiratet. Die beiden hatten sich kennengelernt, als sie als Assistentin seines Dermatologen tätig war. Nach der Scheidung zog sie sich weitgehend aus dem öffentlichen Leben zurück und gab das Sorgerecht für ihre Kinder an Michael ab. Zuletzt äußerte sie sich 2022 in einem TMZ-Dokumentarfilm und gestand unter Tränen, sich eine Mitschuld an Michaels Tod zu geben. Sie bedauere, nicht mehr getan zu haben, als er abhängig von Schmerzmitteln wurde: "Ich war genauso schlimm wie er und es tut mir so leid, dass ich daran teilgenommen habe", sagte sie damals. Das Verhältnis zu ihrer Tochter Paris ist heute herzlicher als noch vor Jahren – nachdem Debbie 2016 an Brustkrebs erkrankt war, rauften sich die beiden wieder zusammen. Im Februar dieses Jahres teilte Paris auf Instagram ein seltenes gemeinsames Foto der beiden, auf dem sie entspannt lächelnd zu sehen sind.

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Getty Images Debbie Rowe auf dem Weg zum Gericht in Los Angeles im August 2013

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Action Press / SIPA PRESS Debbie Rowe und Michael Jackson posieren

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Instagram / parisjackson Paris Jackson mit Debbie Rowe, Februar 2026