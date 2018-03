Bricht sie den Kontakt zu ihrer Mama jetzt wieder völlig ab? Zwischen Paris Jackson (19) und ihrer Mutter herrschte lange Zeit Funkstille, bis Debbie Rowe (59) im Juli 2016 die Diagnose Brustkrebs bekam. Seitdem kam sich das Familien-Gespann wieder näher – die 19-Jährige kümmerte sich liebevoll um ihre Angehörige und war stolz, als sie die Chemo-Therapie im Januar 2017 beenden konnte. Nun droht das Verhältnis wieder schlechter zu werden: Paris ist lieber in ein Hippie-Haus gezogen, anstatt sich um ihre Mama zu kümmern!

"Es ist eine Form der Therapie für Paris und ihre Freunde. Sie sehen sich gegenseitig als Familie an und geben sich untereinander so viel Energie durch ihre enge Verbindung", verriet ein Insider gegenüber Radar Online. Die Tochter des King of Pop Michael Jackson (✝50) befinde sich derzeit in einer Art Hippie-Kommune, die weitestgehend isoliert von der Außenwelt lebt. Sie lässt es also ruhiger angehen. In der Vergangenheit fiel das Model durch besorgniserregende angeheiterte Exzesse auf.

Paris selbst sei davon überzeugt, dass diese besondere WG – in der zwar Marihuana, aber keine anderen Rauschmittel konsumiert werden – das richtige für ihre Situation ist. Die langsam genesende Debbie sorge sich dennoch um sie: "Sie kann nicht eingreifen, wenn sie außer Kontrolle gerät. Paris folgt ihrer Mutter nicht mehr auf Twitter und Instagram", beschrieb die Quelle die verschlechterte Familiensituation.

Instagram / parisjackson Debbie Rowe und Paris Jackson

Anzeige

Mike / Splash News Debbie Rowe mit Glatze nach der Krebsbehandlung

Anzeige

Frazer Harrison / Getty Images Paris Jackson, Tochter von Michael Jackson

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de