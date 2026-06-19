Colton Underwood hatte Affären mit verheirateten Männern

Lange bevor Colton Underwood (34) 2021 öffentlich sein Coming-out hatte, führte der Realitystar ein Doppelleben – und das mit System. Bei einem aktuellen Auftritt im Podcast "We Need to Talk" sprach der 34-Jährige jetzt offen darüber, wie er sich vor einem ungewollten Outing schützte. Seine Methode: Er ließ sich ausschließlich auf verheiratete, heterosexuelle Männer ein. "Das war so eine Regel, die ich nie gebrochen habe", so der ehemalige Bachelor. Er sei stets "sehr vorsichtig" gewesen.

Der Grund dahinter war pure Berechnung: Verheiratete Männer hätten schlicht mehr zu verlieren gehabt als er selbst. "Wenn sie versucht hätten, meine Karriere und mein Leben im Football zu ruinieren, hätten sie eine ganze Familie riskiert", sagte Colton. Er findet: "Es ist eine bescheuerte Art, darüber nachzudenken, aber es war eine Form der Selbsterhaltung." Auch sein damaliges Image als "jungfräulicher Bachelor" habe ihm Sorgen bereitet. Als er bei seiner Zeit in der Datingshow The Bachelorette mit Becca Kufrin (36) – und später als Lead in The Bachelor – mit dem Thema Jungfräulichkeit konfrontiert wurde, fürchtete er vor allem eines: dass Leute anfangen, in seinem Privatleben zu graben. "Ich hasste es, weil ich diesen Druck nicht wollte – und weil ich damals schon Erfahrungen mit Männern gemacht hatte", so der Reality-TV-Star.

Heute sieht Colton viele seiner damaligen Entscheidungen als verzweifelte Versuche, sich selbst zu verändern. Er habe sich lange eingeredet, dass bestimmte Meilensteine ihn "geradebiegen" würden: eine Verlobung, eine Hochzeit, das erste Mal Sex mit einer Frau oder sogar die Teilnahme als Rosenkavalier – all das sollte ihn seiner Hoffnung nach endgültig hetero machen. 2021 machte der TV-Star sein Coming-out öffentlich und lebt inzwischen offen als schwuler Mann. Er ist heute mit Politikberater Jordan C. Brown-Underwood verheiratet, mit dem er sein Privatleben bewusst fernab von TV-Dramen und Versteckspielen gestaltet. Die Erfahrungen aus seiner geheimen Vergangenheit sprechen die beiden in der Öffentlichkeit nur an, wenn Colton – wie jetzt im Podcast – das Gefühl hat, anderen mit seiner Geschichte Mut machen zu können.

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Getty Images Colton Underwood im April 2025

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Getty Images Dustin Vaughan und Colton Underwood während eines NFL-Spiels im August 2014

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Instagram / coltonunderwood Jordan C. Brown und Colton Underwood mit ihrem Baby