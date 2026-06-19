"Knallen gehört": Pietro Lombardi schildert Unfall-Details

Kurz nach dem deutschen WM-Auftakt endete der Sonntagabend für Pietro Lombardi (34) mit einem lauten Knall. Der Sänger war in Köln mit seinem Audi Q8 in einen Unfall an einer Kreuzung verwickelt worden – der Wagen wurde dabei so schwer beschädigt, dass von dem Fahrzeug kaum noch etwas übrig blieb. Jetzt hat sich Pietro erstmals ausführlich zu dem Crash geäußert. Im Podcast "Patchwork Boys" mit seinem Kumpel Oliver Pocher (48) schilderte der 34-Jährige die dramatischen Minuten nach dem Zusammenstoß und ließ dabei kein gutes Haar an den Gaffern, die sich am Unfallort versammelt hatten.

Pietro erzählte, dass er eigentlich gar nicht hätte fahren wollen, sich aber kurzfristig dazu entschlossen hatte, beim Stand von 5:1 zum Sport zu gehen. Da die Straßen während der WM-Partie leer gewesen seien, habe Oliver ihm sogar noch geraten, loszufahren. Dann kam es zum Crash. "Dann ging alles relativ schnell. Ich glaube, ich habe einfach nur noch das Knallen gehört", erzählte er. Im anderen Fahrzeug saßen mehrere junge Leute, eine Fahrerin erlitt Schnittverletzungen durch zerbrochenes Glas. Pietro kümmerte sich sofort um sie: "Ich bin aber sofort hingegangen und habe versucht, die Situation zu beruhigen." Dass danach die Familie der Frau aufgelöst an den Unfallort kam, berührt ihn bis heute. "Wenn ich mir vorstelle, dass Alessio einen Unfall hat – das ist das schlimmste Gefühl. Deshalb kann ich jede Emotion der Eltern nachvollziehen", so der Sänger. Wer die Schuld an dem Unfall trägt, ist laut Podcast bislang unklar – die Polizei ermittelt noch.

Bereits kurz nach dem Unfall hatte sich Pietro in einer Instagram-Story über das Verhalten der Schaulustigen geärgert – und auch gegenüber Oliver sprach er das Thema erneut an. "Dann kommen Leute: 'Pietro, mach mal Selfie.' Leute, der hat einen Unfall!", schilderte er im Podcast fassungslos. Er habe Oliver nach dem Crash bewusst zunächst nicht angerufen, weil er wusste, dass dessen Erscheinen die Menschenansammlung noch größer gemacht hätte. "Ich finde das empathielos und respektlos", machte Pietro deutlich. Am Ende überwiegt für ihn jedoch die Dankbarkeit: "Wir hatten an dem Tag einfach einen Schutzengel. Dafür bin ich dankbar."

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Imago Pietro Lombardi, Sänger

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IMAGO / nicepix.world Pietro Lombardi, Sänger

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Sport Moments/Renker Pietro Lombardi und Oliver Pocher