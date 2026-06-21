Mit 18: Amanda Seyfried feiert wilde Party bei Val Kilmer

Mit gerade mal 18 Jahren und frisch in Los Angeles angekommen erlebte Amanda Seyfried (40) eine Nacht, die sie offenbar bis heute nicht vergessen hat. Die Schauspielerin erinnerte sich gegenüber dem britischen Magazin GQ in einem Cover-Interview für die Sommerausgabe daran, wie sie nach einer Filmvorführung plötzlich mit ihren Mean Girls-Kollegen Daniel Franzese (48) und Jonathan Bennett (45) im Pool von Val Kilmer (†65) landete. "Fand ich mich eines Nachts um 1 Uhr mit Daniel Franzese und Jonathan Bennett in Val Kilmers Haus wieder?", fragte sie mit einem Augenzwinkern. Den verstorbenen Schauspieler habe sie dabei kaum wahrgenommen: "Ich erinnere mich nicht einmal daran, ihn getroffen zu haben, aber ich war in seinem Haus."

Amanda beschreibt ihre frühen Jahre in Hollywood als ausgesprochen turbulent. "Meine 20er waren absurd. Ich fand mich an vielen Orten wieder", erzählte die Schauspielerin dem Magazin. Trotz aller Ausgelassenheit legte sie sich jedoch klare Grenzen fest. So schilderte sie eine Nacht im Chateau Marmont in Los Angeles, in der sie zum ersten Mal Kokain hätte ausprobieren können, es aber aus Angst vor den Folgen ablehnte. "Es gab also eine Grenze, wie viel ich feiern würde, weil ich nur so betrunken sein wollte, dass ich mich [noch] selbst nach Hause bringen konnte", erklärte sie.

Val, der am 1. April 2025 im Alter von 65 Jahren verstarb, war zu jener Zeit längst einer der bekanntesten Schauspieler Hollywoods. Daniel und Jonathan spielten in dem 2004 erschienenen Teeniefilm "Mean Girls" die Rollen von Damian und Aaron – Amandas Figur war die naive Cady. Amanda selbst startete kurz nach diesem Film durch und sicherte sich Rollen in großen Produktionen wie Mamma Mia, "Jennifer's Body" und "Dear John". Über die legendäre Abschlussparty zum Dreh von Mamma Mia sprach sie gegenüber dem Magazin People ebenfalls offen: "Diese Wrap-Party war vor 18 Jahren, und ich war betrunken. Alle waren es. Meine Großmutter war bei dieser Wrap-Party und war leicht betrunken."

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Getty Images Amanda Seyfried bei den Astra Film Awards 2026 im Sofitel Los Angeles at Beverly Hills, Januar 2026

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Getty Images Val Kilmer, Februar 2004

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Getty Images Amanda Seyfried bei den Golden Globes 2026 im Beverly Hilton in Beverly Hills, Januar 2026