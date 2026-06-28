"Bares für Rares": Rentnerin geht trotz hohem Wert leer aus

Rentnerin Adelheid hatte eigentlich alles richtig gemacht, wie Kino.de zusammenfasst: Mit einem Konvolut historischer Freimaurergläser erschien sie bei der ZDF-Trödelshow Bares für Rares und erhoffte sich mindestens 300 Euro für ihre Schätze. Was folgte, war zunächst eine echte Überraschung – und am Ende eine herbe Enttäuschung. Experte Colmar Schulte-Goltz (53) begutachtete die Trinkgefäße, bestätigte ihre Echtheit und taxierte das Konvolut auf beeindruckende 600 bis 800 Euro. Mit dieser erfreulichen Botschaft im Gepäck zog Adelheid zuversichtlich in den Händlerraum.

Doch dort empfing sie eine ganz andere Realität. Händler Fabian Kahl (34) dämpfte die Erwartungen sogleich: Solche Gläser seien früher gut gelaufen, heute sei die Nachfrage leider eine andere. Sein erstes Gebot belief sich auf gerade einmal 120 Euro. Sein Kollege Daniel Meyer (53) legte zwar nach und bot schließlich 280 Euro – was Adelheids ursprünglichen Wunschpreis nur um 20 Euro verfehlte. Doch angesichts der hohen Schätzung aus dem Expertengespräch wollte die Rentnerin sich mit diesem Betrag nicht zufriedengeben. Sie lehnte ab und verließ die Show ohne Verkauf, dafür aber mit ihren Gläsern wieder im Gepäck.

"Bares für Rares" lebt genau von solchen Momenten: Menschen bringen ihre Sammlerstücke, Experten bewerten sie – und dann entscheidet der Markt, was die Ware wirklich wert ist. Gehandelt wird bei der beliebten ZDF-Sendung von Montag bis Freitag um 15:05 Uhr. Wiederholungen zeigt ZDF Neo täglich um 10:55 Uhr sowie um 19:20 Uhr. Dass Expertenwert und tatsächlich erzielter Preis manchmal weit auseinanderliegen, gehört dabei zum Konzept der Show – und macht sie seit Jahren zu einem beliebten Höhepunkt des Nachmittagsprogramms.

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ZDF / Frank W. Hempel Dr. Friederike Werner, Dr. Bianca Berding, Horst Lichter, Wendela Horz, Detlev Kümmel

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Imago Kunstexperte Colmar Schulte-Goltz im Juni 2024 in Essen-Rüttenscheid

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ZDF / Frank Dicks "Bares für Rares"-Händler Fabian Kahl

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