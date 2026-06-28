Darum verkleidet sich "Bares für Rares"-Fabian beim Shoppen

Fabian Kahl (34) gehört seit der allerersten Folge zum festen Händlerteam von Bares für Rares – und das schon seit 2013. Damals war der heute 34-Jährige gerade mal 21 Jahre alt und hatte keinerlei TV-Erfahrung. Inzwischen ist die ZDF-Trödelshow ein echtes Massenphänomen mit Millionen Zuschauern täglich, und der Händler mit dem markanten Stil ist längst ein bekanntes Gesicht. So bekannt, dass er in einer Webtalkshow nun verriet, zu ziemlich kuriosen Mitteln greifen zu müssen, um in der Öffentlichkeit einfach ungestört durch die Stadt spazieren oder einkaufen zu gehen.

Fabian schildert, dass er sich eine regelrechte Verkleidung zugelegt hat, um nicht aufzufallen: "Also wenn ich einkaufen gehe, oder ich gehe durch die Stadt oder sowas, du würdest mich nicht erkennen", so der Händler in "Webtalkshow - Promis, Positionen & echte Gespräche". Konkret heißt das: dicke Brille, Mütze – und trotzdem reicht das oft nicht mehr aus. Denn die Fans erkennen ihn inzwischen nicht nur an seinem Äußeren. "Das ist erst so seit einem Jahr oder so, dass die Stimme schon so gesetzt ist, dass die Leute sich umdrehen, wenn sie sie hören", erklärt Fabian.

Den steilen Anstieg seiner Bekanntheit erklärt sich der Händler selbst damit, dass "Bares für Rares" anfangs nur sonntags ausgestrahlt wurde. So konnte er sich langsam an den wachsenden Ruhm gewöhnen. Als die Show dann aber einen täglichen Sendeplatz bekam, änderte sich alles schlagartig. "Mittlerweile ist die Bekanntheit sehr groß", resümiert er. Fabian war von Anfang an auch durch seinen alternativen Stil aufgefallen – damit hatte er sich schon früh von den anderen Händlern abgehoben und eine treue Fangemeinde aufgebaut.

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ZDF / Frank Dicks "Bares für Rares"-Händler Fabian Kahl

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ZDF/Frank Beer Walter Lehnertz, Susanne Steiger, Wolfgang Pauritsch, Horst Lichter, Fabian Kahl, Christian Vechtel

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Instagram / fabian.kahl_official Fabian Kahl, TV-Bekanntheit

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