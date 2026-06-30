Kreisrunder Haarausfall: Melanie Sykes zeigt sich mit Glatze

Melanie Sykes (55) hat sich jetzt mit einem radikalen Schritt bei ihren Fans gezeigt: Die britische Moderatorin präsentierte auf Instagram ein lachendes Selfie mit komplett rasierter Glatze. Zuvor waren der TV-Bekanntheit wegen kreisrundem Haarausfall bereits große Teile ihrer Haare ausgefallen. Melanie entschied sich deshalb dazu, ihre verbliebenen Haare vollständig abzurasieren. Zu dem Bild schrieb sie knapp: "Verlust + Gewinn = Leben". Das Foto sorgte schnell für viel Aufmerksamkeit und sammelte mehr als 55.000 Likes, auch wenn die Britin die Kommentarfunktion abgeschaltet hatte.

Hinter dem neuen Look steckt ein längerer gesundheitlicher Kampf. Wie The Sun berichtet, leidet Melanie an einer Autoimmunerkrankung. Nach ihren eigenen Worten seien inzwischen rund zwei Drittel ihres Kopfhaares ausgefallen. Außerdem kämpfe sie mit starken Entzündungen am ganzen Körper und arbeite daran, wieder gesund zu werden. Über ihre Situation sprach sie dennoch mit einer Portion Selbstironie und sagte dem Bericht zufolge: "Ich bin eigentlich zu zwei Dritteln kahl. Jedes Mal, wenn ich sage, dass ich kahl bin, muss ich lachen, ich weiß gar nicht, warum... Gott sei Dank kann ich darüber lachen." Zuletzt begann sie eine Ausbildung zur Meditationslehrerin, musste diese jedoch wegen ihrer Erkrankung pausieren.

Melanie hatte sich schon vor einiger Zeit sehr offen zu ihrer gesundheitlichen Lage geäußert und ihren Alltag stärker auf Achtsamkeit und Heilung ausgerichtet. Die Moderatorin zog sich zudem bereits 2021 aus ihrer TV-Karriere zurück. Damals nannte sie Arbeitsbedingungen in der Branche als Grund und sprach über Sexismus und fehlende Wertschätzung. Vor ihrem Rückzug war sie in Großbritannien viele Jahre als Radio- und Fernsehmoderatorin bekannt und stand unter anderem für die BBC vor der Kamera. Außerdem war Melanie 2014 in der britischen Version vom Dschungelcamp zu sehen.

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Instagram / msmelaniesykes Wegen ihrer Autoimmunerkrankung hat sich die britische TV-Persönlichkeit Melanie Sykes die Haare komplett abrasiert.

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Getty Images Melanie Sykes, Moderatorin

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Getty Images Melanie Sykes, TV-Moderation