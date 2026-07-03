Lächerlich? Trump veröffentlicht bizarren KI-Clip als Arzt

Donald Trump (80) hat auf seiner Plattform Truth Social kurz vor Mitternacht ein neues KI-Video veröffentlicht, das für gehörigen Wirbel sorgt. Der US-Präsident inszeniert sich darin im Arztkittel als "Dr. Trump". Er behauptet, eine Behandlung gegen das sogenannte "Trump Derangement Syndrome" – kurz TDS – gefunden zu haben. Für besondere Aufmerksamkeit sorgt, dass im Clip KI-generierte Doppelgänger bekannter Hollywoodstars auftreten, darunter Robert De Niro (82), Rosie O'Donnell (64), Julia Roberts (58), Edward Norton (56) und John Leguizamo, die allesamt ihre angeblichen "Leiden" schildern.

Die KI-Versionen der Prominenten beschreiben in dem Video detailliert ihre vermeintlichen Symptome. So sagt der Avatar von Rosie O'Donnell: "Ich habe über ein Jahrzehnt gelitten und nach Dr. Trumps Ratschlägen sehe ich erste Ergebnisse." Die KI-Darstellung von Robert De Niro gesteht hingegen: "Ich konnte nicht essen, nicht schlafen. Ich war ständig wütend und habe alle um mich herum unglücklich gemacht." Das Clip-Ende hält noch eine kuriose Pointe bereit: Trump empfiehlt als "Behandlung", Fake News abzuschalten, zu beten – und Diet Coke zu trinken. Beobachter werten das Video als weiteren Versuch, politische Kritik ins Lächerliche zu ziehen.

Für Trump ist es nicht das erste Mal, dass er mit KI-generierten Inhalten provoziert. So teilte er unter anderem ein Bild, das ihn als Papst zeigt, sowie ein Video, in dem er als König aus einem Kampfjet "Bomben" auf Demonstranten abwirft. Anfang dieses Jahres veröffentlichte er zudem ein rassistisch anmutendes KI-Video mit Barack und Michelle Obama (62), das er nach breitem Protest wieder löschen ließ. Berichten zufolge postet Trump solche Inhalte regelmäßig bis weit nach Mitternacht von seinem Schlafzimmer aus – ein Bild, das zuletzt durch ein Enthüllungsbuch der New York Times-Journalisten Maggie Haberman und Jonathan Swan über seinen nächtlichen Alltag im Weißen Haus an die Öffentlichkeit gelangte.

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Getty Images Donald Trump, Juni 2026

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Getty Images Donald Trump bei einer Kabinettssitzung im Weißen Haus

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Getty Images Donald Trump sowie Barack und Michelle Obama im Januar 2017