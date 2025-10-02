Michael Landons geheimes Laster prägt Melissa Gilberts Leben

Melissa Gilbert (61), bekannt für ihre Rolle als Laura Ingalls in der Kultserie "Unsere kleine Farm", äußert sich in ihren Memoiren "Prairie Tale" über den prägenden Einfluss ihres Schauspielkollegen Michael Landon (†54). Während der Dreharbeiten, die sie über neun Jahre hinweg miteinander verbrachten, sah die damals junge Darstellerin in Michael eine Art Vaterfigur, besonders nach dem frühen Tod ihres leiblichen Vaters im Jahr 1975. Doch erst später bemerkte sie die versteckten Schattenseiten seines Verhaltens: Michael trank regelmäßig Wodka aus seiner Kaffeetasse.

In ihren Memoiren beschreibt sie, wie sie sich oft Partner aussuchte, die stark nach Alkohol rochen – ein Muster, das sie in Michaels Lebensstil wiedererkannt hatte: "Als Kind wusste ich nicht, dass er Wodka aus seiner Kaffeetasse trank, aber ich bin sicher, er war ein Grund dafür, dass ich mir als junge Erwachsene fast immer Männer ausgesucht habe, die nach Alkohol rochen." Trotzdem betont Melissa, dass sie Michael nie als übermäßig betrunken oder unkontrolliert erlebt habe. "Ich habe nie gesehen, wie sich seine Persönlichkeit veränderte", sagte sie in einem Interview mit "Today". Dagegen gestand sie, dass sie selbst später Schwierigkeiten hatte, mit Alkohol umzugehen, da sie sich unter dessen Einfluss stark veränderte.

Die Serie, bekannt für ihre idyllischen Szenarien des Lebens im 19. Jahrhundert, hatte abseits der Kamera auch Schattenseiten. Vor Kurzem sorgte Jason Bateman (56) mit seinen Erinnerungen an die Kindheit am Set von "Unsere kleine Farm" für Aufsehen. In der Show "Hot Ones" erzählte der Schauspieler, wie er von älteren Kollegen mit Streichen traktiert wurde. "Sie haben mich auf den Boden gedrückt, mit ihren Knien meine Schultern fixiert und mir auf die Brust gehämmert, als wäre ich eine Tür", berichtete Jason. Seine Reaktion fiel dabei typisch schlagfertig aus – er inszenierte mithilfe des Make-up-Teams einen blauen Fleck, den er den Eltern der Übeltäter präsentierte, um sie auflaufen zu lassen. Trotz aller Herausforderungen war die Serie jedoch für viele der Mitwirkenden ein Meilenstein ihrer Karriere.

Michael Landon und Melissa Gilbert in "Unsere kleine Farm"

Melissa Sue Anderson, Karen Grassle, Melissa Gilbert, Michael Landon und Lindsay Sidney Greenbush

Jason Bateman, Michael Landon und Missy Francis am Set von "Unsere kleine Farm"

