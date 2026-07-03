"Drake & Josh"-Star Josh Peck verrät seine Nickelodeon-Gage

Wie viel verdient man eigentlich als Nickelodeon-Kinderstar? Josh Peck (39) hat jetzt offen über seine Gagen aus dieser Zeit gesprochen. Im Podcast "Financial Tea with Mrs. Dow Jones" plauderte der Schauspieler, der als Jugendlicher in den Serien "The Amanda Show" und "Drake & Josh" zu sehen war, aus dem Nähkästchen und nannte dabei konkrete Zahlen. "Wir haben bei 'The Amanda Show' mit 3.000 Dollar pro Folge angefangen", so Josh. Bei "Drake & Josh" habe sich die Gage dann auf umgerechnet durchschnittlich 13.000 Euro pro Folge gesteigert. Über die insgesamt 60 Folgen der Show kamen so rund 790.000 Euro zusammen.

Davon blieb am Ende aber deutlich weniger übrig. Nach Abzügen für Agenten, Manager und Steuern habe er laut eigener Aussage nur die Hälfte ausgezahlt bekommen. Aufs Jahr umgerechnet seien das rund 110.000 Euro Nettoverdienst gewesen. "Die Leute gehen immer davon aus, dass es so viel mehr ist und man nie wieder arbeiten müsste. Aber wenn man das Gehalt eines Zahnarztes oder so verdient, kann man nach vier Jahren nicht einfach aufhören zu arbeiten", erklärte Josh im Podcast. Hinzu komme, dass er nach dem Ende von "Drake & Josh" keinerlei Wiederholungshonorare erhalten habe – und mit seinen Ersparnissen nach eigener Aussage nur 18 Monate über die Runden gekommen wäre.

"Drake & Josh" lief von Januar 2004 bis September 2007 auf Nickelodeon und machte Josh gemeinsam mit seinem Co-Star Drake Bell (40) zu einem gefeierten Teenageridol. Besonders prägend war für Josh nach eigenen Worten die finanzielle Unsicherheit seiner Kindheit, die ihn auch heute noch antreibt. "Wenn es dir in Fleisch und Blut übergegangen ist, dass du nie wieder pleite sein willst, wirst du so lange rennen, wie du kannst – und das habe ich getan", sagte Josh, der 2025 zum dritten Mal Vater wurde.

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Getty Images Josh Peck, Schauspieler

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Getty Images Drake Bell und Josh Peck im April 2003

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Getty Images Nancy Sullivan, Miranda Cosgrove, Josh Peck, Drake Bell und Jonathan Goldstein 2006

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