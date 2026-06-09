So viel Geld kassierte Serkan Yavuz dank Realitysiegen

Serkan Yavuz (33) ist nicht nur einer der erfolgreichsten Teilnehmer im deutschen Reality-TV – er hat auch ordentlich Geld damit verdient. In einer Fragerunde auf Instagram hat der 33-Jährige jetzt ganz offen aufgelistet, wie viel er durch seine verschiedenen Siege bei Reality-Formaten eingenommen hat. Die Summen sind beachtlich: Bei Schlag den Besten waren es 20.000 Euro, bei Kampf der Realitystars 40.000 Euro, bei Kampf der RealityAllstars 10.000 Euro, beim Sommerhaus der Stars 25.000 Euro und beim Promi-Boxen 9.800 Euro. The Hunt brachte ihm zuletzt noch einmal 36.500 Euro ein.

Den mit Abstand größten Brocken steuerte allerdings The Summit bei: Satte 479.000 Euro gewann Serkan bei dem Abenteuerformat. In der Summe kommt der Realitystar damit auf stolze 620.300 Euro, die er durch seine Reality-TV-Siege eingenommen hat. Mit einem Augenzwinkern kommentierte er das selbst auf Instagram: "Kann mich nicht beschweren. Finanzamt und ich sind beste Freunde. Also einseitig beste Freunde. Sie lieben mich mehr, wie ich die."

Dass es dem gebürtigen Kölner dabei nicht ausschließlich ums Geld geht, hat er in der Vergangenheit deutlich gemacht. In seinem Podcast "unREAL" erklärte er, was ihn an Reality-Formaten so sehr reizt: der Wettkampf und das Gefühl, sich immer wieder neu beweisen zu können. Serkan wurde am 24. März 1993 geboren und hat sich über die Jahre zu einem der bekanntesten Gesichter des deutschen Reality-TVs entwickelt.

Anzeige Anzeige

RTLZWEI Serkan Yavuz nach seinem "Kampf der RealityAllstars"-Rausschmiss, 2026

Anzeige Anzeige

RTLZWEI Serkan Yavuz, "Kampf der RealityAllstars"-Kandidat

Anzeige Anzeige

ProSieben, Joyn Serkan Yavuz in "The Hunt"