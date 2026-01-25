Diese drei Dinge checkte Venus Williams vor ihrer Hochzeit

Venus Williams (45) gibt intime Einblicke in ihre Ehe-Entscheidung und zwar aus erster Hand: In der neuesten Folge des Podcasts "Stockton Street" spricht die Tennis-Ikone darüber, was sie vor dem Ja-Wort mit Andrea Preti (37) abgewogen hat. Die Sportlerin heiratete den Italiener 2025 erst bei mehrtägigen Festlichkeiten in Italien und später im Dezember in Palm Beach, Florida, umgeben von ihrer Familie. Am Morgen der zweiten Zeremonie saßen Venus und Andrea gemeinsam mit Serena Williams (44) zusammen und sprachen über Partnerschaft zu eigenen Bedingungen. Worum es Venus dabei ging und welche Checkliste sie sich selbst machte, erzählte sie offen und machte damit vielen Hörerinnen und Hörern Lust, genauer hinzuhören.

Klar und ohne Umschweife benennt Venus die drei "großen" Punkte, die für sie vor dem "Ja" zählen: "Es geht um gute Familie, gute Werte, hat einen Job", sagte sie im Podcast, verbreitet vom Magazin People. Denn wer heiratet, "heiratet die Familie mit". Arbeit sei dabei kein Luxus, sondern Grundlage: "Menschen müssen arbeiten, wenn sie nicht arbeiten, könnte das ein Problem darstellen", erklärte sie. Anziehung sei wichtig, ergänzte Venus, könne aber auch daraus wachsen, "weil man die Familie mag, die Werte teilt und weil sich jemand um sich selbst kümmert". Wer dagegen in eine "chaotische und harte Familie" einheirate oder auf Dauer die einzige Erwerbstätige in der Beziehung sei, hole sich "viel Druck" und "Stress" in die Ehe. Andrea klang im Gespräch überglücklich: Die Hochzeit mit Venus sei "ein wahr gewordener Traum", schwärmte er. Er fühle sich von ihrer Familie seit dem ersten Moment als "neuer Bruder" angenommen, auch Cousins und Nichten eingeschlossen. Serena wiederum feierte ihre Schwester später auf Instagram: "Du hast immer mit Anmut und Stärke geführt ... Zu Liebe, Partnerschaft, Lachen und einem Leben, in dem ihr euch jeden Tag füreinander entscheidet."

Privat blieb es für das Paar in Florida festlich: Nach den Tagen in Italien folgten in Palm Beach weitere Programmpunkte, Dinners und Partys – ihr Zuhause wurde zur Bühne einer mehrtägigen Feier. Dass Familie bei Venus nicht nur eine Floskel ist, zeigen die engen Bande der Williams-Schwestern, die seit den Zeiten auf den hinteren Plätzen ihrer Kindheit als eingeschworen gelten. Andrea, der als Model und Unternehmer in Italien bekannt wurde, wirkt in dieser Runde sichtbar angekommen. Wenn Venus von "guten Werten" spricht, meint sie offenbar das, was man an einer langen Tafel spürt: gemeinsames Lachen, Verlässlichkeit und den Schutzraum, den die Liebsten bieten. Serena, die mit Alexis Ohanian (42) und den Töchtern Olympia und Adira anreiste, hielt diesen Moment mit liebevollen Worten fest – ein Familienalbum, das um ein strahlendes Kapitel reicher ist.

Getty Images Andrea Preti und Venus Williams bei der Fashion Week, Februar 2025

Getty Images Andrea Preti und Venus Williams, Oktober 2025

IMAGO / ABACAPRESS Venus Williams und Andrea Preti, November 2025