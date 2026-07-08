Darum wagt Johnny Galecki nach sieben Jahren sein Comeback

Sieben Jahre lang war es still um Johnny Galecki (51) – doch jetzt meldet sich der Schauspieler eindrucksvoll zurück. Bekannt geworden ist der 51-Jährige vor allem durch seine Rolle als Leonard Hofstadter in der Erfolgsserie The Big Bang Theory, die 2019 ihr Ende fand. Seitdem hatte er sich weitgehend aus dem öffentlichen Leben zurückgezogen. Sein Comeback feiert er nun auf der Theaterbühne in Chicago: In der Produktion "Kowalski" spielt Johnny niemand anderen als den legendären Dramatiker Tennessee Williams. Das Stück wurde von Gregg Ostrin geschrieben und von Schauspieler und Theaterregisseur Colin Hanlon inszeniert, der unter anderem durch Modern Family bekannt ist.

Gegenüber Variety erklärte Johnny: "Die Planeten standen günstig. Greggs Schreiben, Colins Vision und das Gefühl, dass ich nach sieben Jahren des stillen Beobachtens des Lebens endlich etwas Neues in die Arbeit einbringen konnte." Auch die besondere Rolle selbst habe ihn überzeugt: "Dazu kommt das Privileg, einen meiner künstlerischen Helden zu verkörpern – da war es unmöglich, 'Nein' zu sagen", so der Schauspieler weiter. "Kowalski" lief bereits Off-Broadway und strebt mittlerweile eine Broadway-Produktion an.

Nach dem Ende von "The Big Bang Theory" hatte Johnny nicht nur der Schauspielerei den Rücken gekehrt, sondern auch Hollywood selbst. Er verließ Los Angeles und zog nach Nashville. Gegenüber Architectural Digest erklärte er in einem seltenen Interview aus dem Jahr 2024, dass er sich in Los Angeles nie wirklich wohlgefühlt hatte: "Dreißig Jahre ist einfach sehr lang, um in einer Stadt zu leben, in der man sich nicht wirklich wohlfühlt." In seiner Zeit abseits des Rampenlichts gründete Johnny zudem eine Familie.

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Getty Images Johnny Galecki, Schauspieler

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Instagram / sanctionedjohnnygalecki Johnny Galecki mit seiner Frau Morgan und Sohn Avery