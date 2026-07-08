Harry Jowsey sucht Liebe in Datingshow "Let's Marry Me"

Harry Jowsey (29) ist bereit für die große Liebe – und die sucht er diesmal ganz offiziell vor der Kamera. Ab dem 5. August ist der 29-jährige Realitystar auf Netflix in seiner eigenen Datingshow "Let's Marry Harry" zu sehen. In der neuen Serie kämpfen gleich 20 Kandidatinnen um das Herz des Australiers, der nach eigener Aussage seine "Situationship-Ära" endgültig hinter sich lassen will. Gesucht wird laut Netflix keine Affäre, sondern echte Liebe – und am besten auch gleich eine Frau fürs Leben.

Besonders spannend an dem Format: Harry trifft die Entscheidungen nicht allein. Seine engen Freunde Amanda Kloots (44), bekannt aus "Dancing With the Stars", Georgia Hassarati, die man ebenfalls von "Too Hot to Handle" kennt, sowie Künstler Sonny Henty mischen bei der Suche nach der richtigen Partnerin kräftig mit. Sie entscheiden, wer bleibt und wer gehen muss, wie Just Jared berichtet. Insgesamt umfasst die Show acht einstündige Episoden – die ersten sieben erscheinen alle auf einmal am 5. August, das Finale dann eine Woche später am 12. August. Produziert wird die Sendung unter anderem von Podcast-Star Alex Cooper (31), bekannt durch ihr Format "Call Her Daddy".

Für Harry ist "Let's Marry Harry" bereits das dritte Netflix-Projekt. Der gebürtige Australier war erstmals 2021 in "Too Hot to Handle" zu sehen und kehrte 2024 für "Perfect Match" auf den Bildschirm zurück. Abseits des Fernsehens und von Social Media ist er als Podcaster aktiv – in seinem Format "Boyfriend Material" gewährt er regelmäßig private Einblicke in sein Leben.

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Instagram / harryjowsey Reality-TV-Star Harry Jowsey

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Getty Images Harry Jowsey im Juli 2025

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Getty Images Harry Jowsey, Realitystar