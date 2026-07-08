Wells Adams über den größten Streit mit Sarah Hyland

Sieben Jahre nach dem romantischen Heiratsantrag auf Fidschi haben Wells Adams (42) und Sarah Hyland (35) ihr Verlobungsjubiläum gefeiert – und dabei einen ungewöhnlichen Einblick in ihre Beziehung gegeben. Der Podcasthost teilte auf Instagram zwei Fotos des damaligen Moments und schrieb dazu: "Ich habe diese Frau vor genau sieben Jahren gefragt, ob sie mich heiraten will. Die beste Entscheidung meines Lebens. Ich kann immer noch nicht glauben, dass sie Ja gesagt hat." Doch nicht nur sein Liebesgeständnis sorgte in den Kommentaren für Aufsehen – auch eine Frage, die er ganz offen beantwortete.

Ein Fan wollte wissen, was der bisher größte Streit des Paares gewesen sei. Wells antwortete direkt unter dem Beitrag: "Sie feuert die Europäer beim Ryder Cup an. Aber ich verstehe es. Wer liebt Rory, Shane und Tommy nicht?" Damit spielte er offenbar auf die Profigolfer Rory McIlroy (37), Shane Lowry und Tommy Fleetwood an. Abgesehen von dieser kleinen sportlichen Meinungsverschiedenheit scheint bei dem Paar also alles rund zu laufen. Zum Abschluss seines Posts an Sarah schrieb Wells: "Ich liebe dich am meisten."

Die romantische Liebesgeschichte des Paares begann 2016, als Sarah den damaligen Bachelorette-Kandidaten im TV entdeckte und auf Twitter offen von ihrem Crush schwärmte. 2017 tauchten die ersten gemeinsamen Halloween-Fotos auf, als sie sich als Figuren aus der Serie Stranger Things verkleideten, und wenig später bestätigte die Schauspielerin ihre Beziehung mit einem Pärchenschnappschuss und dem Satz: "Er hält mich aus." Im August 2022 heirateten die beiden schließlich bei einer Feier im Freien in der Nähe von Santa Barbara. Mit dabei waren auch mehrere Modern Family-Kollegen von Sarah, Jesse Tyler Ferguson (50) traute sogar das Paar.

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Getty Images Wells Adams und Sarah Hyland

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Instagram / wellsadams Wells Adams und Sarah Hyland

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Instagram / sarahhyland Wells Adams und Sarah Hyland