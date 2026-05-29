Filmmutter: Simone Thomalla trauert um Swetlana Schönfeld

Mit bewegenden Worten hat sich Simone Thomalla (61) auf Instagram von Swetlana Schönfeld verabschiedet. Die Schauspielerin teilte über die Storyfunktion ein gemeinsames Foto mit der Verstorbenen und schrieb dazu: "Gute Reise, meine liebe Swetlana." Dazu setzte sie ein Herzchenemoji. Zusätzlich teilte sie den Post eines Fan-Accounts, der gemeinsame Szenen der beiden zeigte. Schönfeld war am 17. Mai 2026 nach kurzer, schwerer Krankheit in Berlin gestorben. Die beiden Schauspielerinnen verband ihre gemeinsame Zeit beim Leipziger Tatort, wo Schönfeld von 2008 bis 2012 Simones Filmmutter verkörperte.

In der Krimireihe spielte Swetlana die Figur Inge Saalfeld – die Mutter von Simones Ermittlerin Eva Saalfeld. Insgesamt zehn Episoden lang war sie an der Seite ihrer Filmtochter zu sehen, zuletzt im Jahr 2012 in der Folge "Tatort: Kinderland". Simone war insgesamt in 21 Folgen des Leipziger "Tatorts" zu sehen und ermittelte dabei gemeinsam mit Martin Wuttke (64), der den Kommissar Andreas Keppler spielte. Swetlana trat in der Anfangszeit fast in jeder Folge auf, bevor ihre Auftritte seltener wurden. Noch in diesem Jahr stand sie für eine Folge von "Soko Leipzig" vor der Kamera.

Swetlana Schönfeld blickte auf eine lange und vielfältige Karriere zurück. Sie war langjähriges Ensemblemitglied des Maxim Gorki Theaters und des Berliner Ensembles und stand auch am Deutschen Theater, der Schaubühne sowie bei den Salzburger Festspielen auf der Bühne. Ihre Karriere begann sie bei der DEFA in der DDR, wo sie 1977 den Ernst-Zinna-Preis als beste Schauspielerin gewann. Seit den Neunzigerjahren war sie in zahlreichen Fernsehproduktionen zu sehen, darunter "Soko Wismar" und "Bettys Diagnose". Schönfeld wurde 74 Jahre alt. Die Beisetzung fand im engen Familienkreis statt.

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Getty Images Simone Thomalla, Dezember 2024

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ActionPress / AEDT Simone Thomalla im Juli 2025

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