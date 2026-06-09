Bianca Censori melkt Kuh in Kanye Wests bizarrem Musikvideo

Bianca Censori (31) hat mit einem neuen Clip für gehörig Aufsehen gesorgt: Die australische Designerin erscheint im Musikvideo zu Kanye Wests (49) neuer Single "Gemini Season" – und das in einem ungewöhnlichen Setting. Auf Instagram teilte sie das Video, das sie dabei zeigt, wie sie in einem tief ausgeschnittenen pinken Korsett, einem weißen G-String und hohen Plateauschuhen eine Kuh melkt. Im Hintergrund ist eine idyllische Berglandschaft zu sehen. Am Ende des Clips nimmt Kanye ihr den Krug mit frisch gemolkener Milch ab und gießt ihr die Flüssigkeit in den Mund – die dabei ihren Ausschnitt hinabläuft. Das Video erschien passenderweise am Geburtstag des Rappers, der am 8. Juni 49 Jahre alt wurde.

Das Besondere: Bianca war nicht nur Darstellerin in dem Clip, sondern auch dessen Regisseurin. Kurz vor der Veröffentlichung des Videos hatte sie außerdem in ihrer Instagram-Story einen Geburtstagsgruß an ihren Mann gerichtet. "Happy Birthday @ye, ich liebe dich mehr als mein Leben", schrieb sie unter ein Foto von ihm. Die Single "Gemini Season" dürfte mit dem aufsehenerregenden Video nun für jede Menge Gesprächsstoff sorgen.

Bianca und Kanye sind seit 2022 verheiratet. Immer wieder stand das Paar wegen ihrer freizügigen Auftritte in den Schlagzeilen – wie bei den Grammy Awards, wo sie einen kaum verhüllenden transparenten Look trug. In einem Gespräch mit dem Magazin Vanity Fair stellte Bianca vor Kurzem klar, dass die freizügigen Auftritte und extrem gewagten Outfits allein auf ihrem eigenen Wunsch beruhen. "Ich würde nichts tun, was ich nicht will", sagte sie dort und betonte, dass sie und Kanye ihre Looks gemeinsam entwickeln.

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Imago Bianca Censori bei den Grammys 2025 in Los Angeles

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Getty Images Kanye West und Bianca Censori im Februar 2024 in Mailand

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Matt Winkelmeyer/Getty Images for The Recording Academy Kanye West und Bianca Censori bei den 67. Grammy Awards, Februar 2025