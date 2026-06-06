Trotz Antisemitismus-Eklat darf Kanye in Holland auftreten

Kanye West (48) darf trotz massiver Proteste in den Niederlanden auftreten. Ein Gericht in Amsterdam wies einen Eilantrag des Zentralen Jüdischen Rates (CJO) ab, der die für den 6. und 8. Juni in Arnheim geplanten Konzerte des Rappers wegen seiner antisemitischen Aussagen verhindern wollte. Nach Auffassung des Gerichts gebe es keine konkreten Anzeichen dafür, dass die Auftritte zu Sicherheitsproblemen führen oder die öffentliche Ordnung gefährden würden.

Der CJO hatte seinen Antrag unter anderem mit den wiederholten antisemitischen, rassistischen und pronazistischen Aussagen des 48-Jährigen begründet. Die Organisation verwies dabei explizit auf Äußerungen des Musikers über Adolf Hitler sowie auf den Verkauf von T-Shirts mit Hakenkreuz-Motiven. Der CJO-Vorsitzende Chanan Hertzberger zeigte sich nach dem Urteil enttäuscht und sagte gegenüber der Nachrichtenagentur AP, bei vielen Betroffenen entstehe durch die Entscheidung der Eindruck, dass Antisemitismus akzeptiert werde.

Kanye ist seit Jahren für seine extremen Äußerungen bekannt und versuchte zuletzt, die Wogen zu glätten: Ende 2025 bat er bei einem Rabbi öffentlich um Vergebung, und im Januar 2026 ließ er im Wall Street Journal eine ganzseitige Anzeige veröffentlichen, in der er seine Aussagen auf eine bipolare Störung zurückführte. Trotzdem wurde ihm im April die Einreise nach Großbritannien verweigert, woraufhin auch geplante Auftritte in Italien und Polen abgesagt wurden. Sein Europacomeback feierte der Musiker dennoch bereits in der Türkei, wo rund 118.000 Fans in das Atatürk-Olympiastadion in Istanbul strömten.

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Imago Kanye West bei den Grammy Awards 2025 in Los Angeles

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