David und Victoria Beckham verlieren Streit um ihren Balkon

David (51) und Victoria Beckham (52) müssen in den Cotswolds einen Dämpfer hinnehmen: Ihr Antrag für einen neuen Eichenbalkon an ihrem Anwesen Maplewood Barn ist abgelehnt worden. Wie aus Planungsunterlagen des zuständigen Rats von West Oxfordshire hervorgeht, sollte der Balkon an der Westseite des Hauses entstehen und einen Blick in den privaten Garten der Beckhams ermöglichen. Die Behörde stellte sich jedoch gegen das Vorhaben und befand, das Element wirke "außerirdisch" in dem historischen Umfeld und passe nicht zum ländlichen Charakter des früheren Hofgebäudes. "Unter Berücksichtigung aller Umstände kommen die Sachbearbeiter zu dem Schluss, dass der Vorschlag das besondere architektonische und historische Interesse des denkmalgeschützten Gebäudes nicht bewahren würde", heißt es in den Unterlagen, die der Zeitung Mirror vorliegen. Für David und Victoria ist es damit die nächste Niederlage in einem länger schwelenden Planungsstreit rund um ihr Landhaus.

In den Unterlagen heißt es außerdem, der Vorschlag würde "ein deutlich häusliches Merkmal einführen, das dem zweckmäßigen landwirtschaftlichen Charakter des ehemaligen Gehöfts fremd ist". Zudem diene der Umbau vor allem dem privaten Komfort der Bewohner, etwa als Sitzfläche im Freien mit besserer Aussicht, ohne erkennbaren öffentlichen Nutzen. David und Victoria hatten dagegen argumentiert, die neuen Türen und der Eichenbalkon seien behutsam gestaltet worden und würden Stil, Farbe und Proportionen des Bestands aufnehmen. Trotzdem blieb der Rat bei seiner Einschätzung. Es handelt sich bereits um den 44. Antrag, den das Paar seit dem Kauf des Anwesens vor rund zehn Jahren für das Grundstück eingereicht hat.

David und Victoria, die gerade in den USA den Sieg der englischen Fußballnationalmannschaft gegen Norwegen gemeinsam feierten, beschäftigen die Behörden mit den Plänen für ihr Haus in den Cotswolds schon seit Jahren. Seit dem Kauf der drei denkmalgeschützten Gebäude im Jahr 2016 ließen sie unter anderem eine neue Zufahrt, Tore, ein zusätzliches Garagengebäude, einen Tennisplatz, ein Baumhaus, ein Sicherheitshäuschen und einen Landschaftsteich planen oder umsetzen. Aus der Nachbarschaft gab es dafür immer wieder Kritik. Anwohner warfen dem Paar laut Mirror bereits früher vor, zu viel Vorstadtflair aufs Land zu bringen. Ein Nachbar spottete sogar, ihn würde es nicht überraschen, wenn das Promipaar als Nächstes ein Kirmesfahrgeschäft für den Garten beantragen würde. Auch an ihrem Londoner Zuhause in Holland Park standen David und Victoria schon im Clinch mit Nachbarn und Behörden rund um Balkone, Terrassen und Sichtschutz – der Wunsch nach dem perfekten Rückzugsort begleitet die beiden offenbar schon durch viele Wohnprojekte hinweg.

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Getty Images Victoria und David Beckham

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Getty Images Victoria und David Beckham, November 2025

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Instagram / victoriabeckham Victoria Beckham küsst ihren Ehemann David Beckham auf die Wange