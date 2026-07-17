"Alaskan Bush People": Das ist Matt Browns letzte Ruhestätte

Jetzt ist bekannt, wo Matt Brown seine letzte Ruhestätte gefunden hat: Der Realitystar aus der Sendung Alaskan Bush People wurde nach seinem Tod durch Suizid eingeäschert. Laut einem Bericht von TMZ gingen seine Asche und Überreste am 24. Juni an das Okanogan County Crematory im US-Bundesstaat Washington. Matt war nur 42 Jahre alt, als er am 27. Mai tot aufgefunden wurde.

Der Gerichtsmediziner des Okanogan County stellte Suizid als Todesursache fest. Außerdem ergab die Untersuchung, dass Matt zum Zeitpunkt seines Todes unter dem Einfluss von Methamphetamin stand. In einer bewegenden Hommage, die sein Bruder Bear Brown (39) auf TikTok teilte, bezeichnete die Familie den Verstorbenen als "intelligent, neugierig, kreativ und endlos fasziniert von der Welt um ihn herum". Offen sprachen die Browns dabei auch über Matts jahrelange Kämpfe mit Suchterkrankungen und psychischen Problemen: "Er war unvollkommen. Er war ein Mensch. Er wurde zutiefst geliebt. Und er wird uns fehlen – mehr als Worte beschreiben können", heißt es in dem Statement.

Matt war eines der bekanntesten Gesichter der Reality-Doku-Serie über die Familie Brown, die in den Wäldern Alaskas abseits der Zivilisation lebte. Die Show wurde zwischen 2014 und 2019 ausgestrahlt. Vor seinem Tod hatte sich Matt von seinen Angehörigen distanziert, der Kontakt soll teilweise sogar komplett abgerissen sein. Gleichzeitig betonte die Familie, dass sie nie aufgehört habe, daran zu glauben, dass Matt seinen Weg finden würde.

Bist du selbst depressiv oder hast du Suizid-Gedanken? Dann kontaktiere bitte umgehend die Telefonseelsorge (www.telefonseelsorge.de). Unter der kostenlosen Hotline 0800-1110111 oder 0800-1110222 erhältst du anonym und rund um die Uhr Hilfe von Beratern, die Auswege aus schwierigen Situationen aufzeigen können.

Instagram / mattbrown511 Matt Brown lächelt

Instagram / mattbrown511 Matt Brown, Realitystar