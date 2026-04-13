Babynews bei Luke Mockridge: Der Comedian wird erstmals Papa

Babyglück für Luke Mockridge (37): Der Comedian und seine Frau Jenny erwarten ihr erstes gemeinsames Kind. Wie Bunte berichtet, soll der Nachwuchs im Juni zur Welt kommen. Für Luke und seine Partnerin, die im August vergangenen Jahres in Kanada im kleinen Familienkreis geheiratet haben, ist es das erste Mal, dass sie Eltern werden. Bei der Trauung in Nordamerika waren neben Jennys Mutter aus Deutschland auch Lukes Eltern Margie Kinsky (67) und Bill Mockridge (78) dabei – sie dürfen sich nun ebenfalls auf ihren neuen Enkel freuen.

Privat scheint für Luke gerade ein Highlight das nächste zu jagen. Nach der heimlichen Hochzeit im vergangenen Jahr steht mit der bevorstehenden Geburt nun das nächste große Kapitel an. Parallel ist der Entertainer auch beruflich wieder voll präsent. Mit seinen Eltern Margie und Bill hat er vor Kurzem den Familienpodcast "Die Mockridges" gestartet, in dem die drei gemeinsam aus ihrem Alltag erzählen und über Familiengeschichten sprechen. Außerdem steht Luke mit seinem Programm "Mockridge Comedy Circus" regelmäßig in der Manege, unter anderem in Hachenburg, Altenkirchen und Krefeld.

Damit setzt der Star seinen Neustart fort, nachdem er sich zuvor für längere Zeit aus der Öffentlichkeit zurückgezogen und eine Auszeit in Kanada verbracht hatte. Schon damals war klar geworden, wie wichtig ihm das Land als Rückzugsort ist – dort gaben sich Luke und Jenny schließlich auch das Jawort. In einer seiner Shows hatte der Komiker vor einiger Zeit bekannt gemacht, dass er verheiratet ist und auch scherzhaft über seine frische Ehe gesprochen. Nun wächst aus dieser Ehe eine kleine Familie heran – ein weiterer großer Schritt im Privatleben des Kölners, der neben der Bühne zunehmend auch sein Leben abseits des Rampenlichts teilt.

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Imago Luke Mockridge beim Mockridge Comedy Circus im Circus Rondel in Düsseldorf, 24.01.2026

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Andreas Rentz/Getty Images Luke Mockridge und seine Eltern Bill Mockridge und Margie Kinsky

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Getty Images Luke Mockridge im Oktober 2022