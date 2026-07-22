Per Gessle erklärt: Roxette-Tour setzt nun auf Nostalgie

Fast sechs Jahre nach dem Tod von Marie Fredriksson (†61) geht Roxette wieder auf große Tour – diesmal mit einer neuen Stimme an Bord. Per Gessle (67), der Songwriter und musikalische Kopf des schwedischen Pop-Duos, steht nun gemeinsam mit der schwedischen Sängerin Lena Philipsson auf der Bühne. Im Interview mit dem Kurier erklärte Per, warum er sich für genau dieses Konzept entschieden hat – und warum er beim Gedanken an neue Songs zögert: "Roxette basiert mittlerweile auf Nostalgie. Die Leute kommen zu den Shows, um 'The Look' oder 'Joyride' zu hören."

Die Zusammenarbeit zwischen Per und Lena kam eher zufällig zustande: Er hatte sie eingeladen, einen Song für sein Soloalbum einzusingen – und war von ihrer Stimme sofort überwältigt. "Als sie loslegte, dachte ich, verdammt, sie könnte die Roxette-Songs singen", erinnerte er sich. Lena selbst ließ sich mit ihrer Entscheidung allerdings Zeit: Drei Wochen dachte sie über das Angebot nach und fragte sogar ihre Mutter um Rat. "Ich dachte darüber nach, wie es für mich wäre, wenn ich auf der Bühne stehe und mich keiner dort haben will", erzählte die Sängerin. Letztlich gab die Mutter den entscheidenden Impuls – und Lena sagte Ja. Beim ersten Konzert in Südafrika sei sie sehr nervös gewesen, die Reaktion der Fans habe ihr aber schnell das Gefühl gegeben, willkommen zu sein.

Marie, die langjährige Partnerin von Per bei Roxette, war am 9. Dezember 2019 nach langer Krankheit gestorben. Bereits 2002 war bei ihr ein Gehirntumor diagnostiziert worden, dennoch stand sie danach noch mehrmals mit Per auf der Bühne. Nach Maries Tod hatte Per zunächst mit zwei Sängerinnen aus der Backing-Band gespielt, ohne dabei den Anspruch zu erheben, eine echte Roxette-Show zu liefern. Mit Lena geht er nun einen anderen Weg – auch wenn er betont, dass Marie dabei nicht ersetzt werden soll. Lena selbst formulierte es so: "Ich bin nicht hier, um Marie zu ersetzen, sondern um Per zu helfen, diese Songs wieder live zu spielen."

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Getty Images Per Gessle bei den BMI London Awards 2024 im The Savoy Hotel in London

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Getty Images Marie Fredriksson und Per Gessle in Sun City, Mai 2011

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Getty Images Roxettes neue Sängerin Lena Philipsson performt 2004 beim Eurovision Song Contest