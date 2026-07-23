Jason Tartick erinnert sich an romantischen Heiratsantrag

Jason Tartick hat seiner Verlobten Kathryn Hurley bei einem unvergesslichen Urlaub am Comer See in Italien den Heiratsantrag gemacht – doch der Weg dahin war für den Realitystar alles andere als entspannt. Gegenüber dem Magazin Us Weekly verriet er jetzt, dass er während des romantischen Bootsausflugs fast in Panik geraten wäre. Als Kathryn neugierig nach einer mitgebrachten Tasche fragte und drohte, die Überraschung zu ahnen, entschied er sich kurzerhand, den Ring aus der Schatulle zu nehmen und lose in seine Hosentasche zu stecken. Direkt am Wasser war die Angst, den Ring zu verlieren, dann besonders groß.

"Ich hatte den Ring ohne Ringbox dabei und dachte nur: 'Oh Gott, lass ihn bloß nicht fallen, lass ihn bloß nicht fallen'", erinnerte sich Jason im Gespräch mit Us Weekly. Zum Glück ging alles gut: Er ging ans Ufer, kniete nieder, und Kathryn sagte Ja. "Ich war einfach überglücklich. Ich wollte, dass sie wirklich überrascht ist – und das war sie. Es war das Allerbeste", schwärmte er. Was die Hochzeit selbst betrifft, stecken die beiden noch in den frühen Planungsphasen. Ein Datum haben sie zwar noch nicht festgelegt, aber ein Ziel: "Ich denke, wir werden 2027 heiraten. Das ist, worauf wir hinarbeiten", so Jason.

Jason ist vielen bekannt als Teilnehmer der 14. Staffel der US-amerikanischen Datingshow "The Bachelorette". Mit der damaligen Bachelorette Kaitlyn Bristowe (41) war er später sogar verlobt. Kennengelernt haben er und Kathryn sich durch die Tierschutzorganisation Wags & Walks Nashville, deren Gründerin sie ist – dort adoptierte er seinen Golden Retriever Teddy. Die beiden hielten ihre Beziehung zunächst privat und machten sie erst im Dezember öffentlich, obwohl sie da schon mehrere Monate zusammen waren.

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Instagram / kathrynhurley_ Jason Tartick mit seiner Verlobten Kathryn Hurley

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Instagram / jason_tartick Jason Tartick, TV-Persönlichkeit

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Instagram / jason_tartick Jason Tartick, Unternehmer