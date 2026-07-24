Lisa Kudrow empfängt mysteriöse SMS von verstorbener Mutter

Lisa Kudrow (62) sorgt mit einer sehr persönlichen Enthüllung für Gänsehaut: Die frühere Friends-Darstellerin hat jetzt erzählt, dass ihre verstorbene Mutter Nedra Stern ihr offenbar Nachrichten "aus dem Jenseits" geschickt haben soll. In dem Podcast "Mayim Bialik's Breakdown" schilderte die Schauspielerin, wie auf ihrem Handy plötzlich rätselhafte SMS auftauchten, die sie nie selbst getippt haben will. Auch bei Lisas Schwester und deren Mann passierte zur gleichen Zeit etwas Merkwürdiges im gemeinsamen Haus.

Im Gespräch mit Moderatorin Mayim Bialik (50) erinnerte sich Lisa zunächst an die Nacht, in der ihre Mutter starb. Besonders eindrücklich schilderte sie, dass in jener Nacht mehrere Familienmitglieder – darunter ihr Vater und ihr Bruder – zufällig wach waren, als die Nachricht von ihrem Tod eintraf. Bei ihrer Schwester löste sich außerdem ohne erkennbaren Grund der Schlafzimmeralarm aus. Für die heute 62-Jährige war das kein Zufall: "Sie ist herumgeflogen und hat alle aufgeweckt, als sie starb", sagte sie im Podcast. Später, als die Schauspielerin eine Diashow für die Beerdigung zusammenstellte und nebenbei Nachrichten schrieb, bemerkte sie auf ihrem Display plötzlich das Wort "Mama" – in Großbuchstaben im Textfeld, als hätte sie es bereits eingegeben. Mehrmals erschien "Mama", immer wieder löschte sie es verwirrt. Erst als eine Freundin nach Schilderung der Geschichte zu ihr sagte: "Lisa, deine Mama hat dir geschrieben", sei ihr klar geworden, wie unheimlich die Situation eigentlich gewesen war.

Ganz abgeschlossen war diese Reihe merkwürdiger Momente damit aber nicht. Einige Zeit später, während des Corona-Lockdowns, schrieb Lisa erneut mit einer Freundin, als sich plötzlich von selbst ein "xoxoxo" – die englische Abkürzung für Küsse und Umarmungen – in ihre Nachricht mogelte. Sie dachte zunächst, dass ihre Mutter Briefe nie so unterschrieben hatte. Nur einen Tag danach sprach sie mit ihrem Vater, der alte Briefe von Nedra durchgesehen hatte. Darin fand er einen Liebesbrief, den seine Frau mit 18 Jahren geschrieben hatte, als er zum Militär eingezogen worden war – und am Ende der Seite stand eine halbe Seite lang "xoxoxo" hintereinander. Für Lisa, die seit 1995 mit ihrem Mann Michel Stern verheiratet ist und mit ihm einen Sohn hat, sind diese Episoden heute eng mit der Erinnerung an ihre Mutter verknüpft.

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Getty Images Lisa Kudrow bei einer Vorführung von "No Good Deed" in New York

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Getty Images Mayim Bialik, Schauspielerin

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Getty Images Der "Friends"-Cast