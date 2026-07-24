Per Mertesacker wird neuer Geschäftsführer Sport beim DFB

Der Deutsche Fußball-Bund bekommt einen neuen Mann an der Spitze des sportlichen Bereichs: Per Mertesacker (41) wird ab dem 1. Januar 2027 Geschäftsführer Sport beim DFB. Das bestätigte DFB-Präsident Bernd Neuendorf nun offiziell. Der ehemalige Weltmeister folgt damit auf Andreas Rettig, der sein Amt zum Jahresende niederlegt. Mertesacker wird künftig nicht nur für die A-Nationalmannschaft der Männer zuständig sein, sondern auch den Nachwuchsbereich verantworten.

Neuendorf begründete die Wahl mit dessen besonderer Eignung für die Aufgabe: "Es war klar: Wenn es eine Position gibt, die beim DFB zu besetzen ist, dann ist Per für uns der richtige Ansprechpartner. Als die Position jetzt zu vergeben war, sind wir noch mal auf ihn zugegangen", erklärte der DFB-Präsident. Mertesacker war demnach schon länger im Blick des Verbands. Eine gesonderte Pressekonferenz zur offiziellen Vorstellung ist für Ende des Jahres geplant.

Per tritt seine neue Rolle in einem bewegten Moment für den deutschen Fußball an. Am Freitag hat der DFB mit Jürgen Klopp (59) einen neuen Bundestrainer vorgestellt, der die Nachfolge von Julian Nagelsmann (39) nun antritt. Nagelsmann war nach dem deutschen WM-Aus zurückgetreten. Nun gestaltet sich auch die sportliche Führungsebene des Verbands neu – mit dem gebürtigen Hannoveraner Mertesacker, der als Spieler mit der Nationalmannschaft 2014 in Brasilien Weltmeister geworden war, als zentraler Figur.

Anzeige Anzeige

Imago Per Mertesacker als Experte beim DFB-Pokal-Halbfinale in Leverkusen, 2026

Anzeige Anzeige

Getty Images Bernd Neuendorf, DFB-Präsident

Anzeige Anzeige

Getty Images Jürgen Klopp vor dem WM-Achtelfinale Brasilien gegen Norwegen, Juli 2026