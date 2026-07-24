Michael Mittermeier teilt seltenes Familienfoto mit Tochter

Für Comedian Michael Mittermeier gibt es gerade allen Grund zur Freude: Seine Tochter Lilly hat ihren Schulabschluss gemacht, und der 60-Jährige teilte die freudige Neuigkeit mit einem seltenen Familienfoto auf Instagram. Das Foto zeigt Lilly im dunkelblauen Kleid, mit Hut und Talar, stolz ihr Diplom in die Kamera haltend – flankiert von ihren strahlenden Eltern Michael (60) und Gudrun Mittermeier. Die 18-Jährige hat ihren Abschluss an der Privatschule St. George's: British International School Munich gefeiert.

Zu dem Schnappschuss richtete der Comedian rührende Worte an seine Tochter: "Liebe Lilly! Wir haben immer versucht, dir Wurzeln und Flügel mitzugeben und aus dir ist eine unglaublich tolle, junge Frau geworden, so klug und empathisch, so hinterfragend und eigen, so humorvoll und engagiert!", schrieb er auf Instagram. Er schloss mit den Worten: "Herzlichen Glückwunsch zur IB Graduation! Wir lieben dich sehr! Mama und Papa." Auch zahlreiche prominente Follower meldeten sich in den Kommentaren – darunter Rea Garvey (53) und Bärbel Schäfer (62), die der Abiturientin und ihren Eltern herzlich gratulierten.

Das Foto hat dabei einen besonderen Seltenheitswert: Erst im vergangenen Sommer zeigte Michael das Gesicht seiner Tochter erstmals öffentlich in den sozialen Medien. Zuvor war Lilly zwar bereits gemeinsam mit ihren Eltern aktiv gewesen – das Trio nahm drei Jahre lang den Podcast "Synapsen Mikado" auf –, doch für das Podcast-Cover ließ sie sich bewusst nicht ablichten. "Ich bin sehr stolz darauf, auf Augenhöhe mit meiner Tochter sprechen zu können", sagte Michael 2022 gegenüber dem Magazin Gala über die gemeinsame Podcast-Zeit.

Anzeige Anzeige

Getty Images Michael Mittermeier bei der Premiere von "LOL: Last One Laughing" Staffel 4, März 2023

Anzeige Anzeige

Getty Images Michael Mittermeier und seine Frau Gudrun im März 2019

Anzeige Anzeige

Getty Images Michael Mittermeier im Februar 2018

Anzeige