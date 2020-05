Cynthia Nixon (54) und ihr 23-jähriger Sohn Samuel Joseph haben eine bewegte Vergangenheit hinter sich! 2018 stellte der Sex and the City-Star seinen Spross erstmals als Transgender vor. Die Schauspielerin ging bereits damals gelassen mit der Geschlechtsidentität ihres als weiblich geborenen Kindes um. Jetzt sprach die Miranda-Darstellerin darüber, welche Tipps dem Mutter-Sohn-Gespann in dieser Zeit besonders geholfen haben. Am allerwichtigsten sei es, seinem Nachwuchs intensiv zuzuhören!

Im Homo Sapiens-Podcast unterhielt sich die Politikerin mit den Gastgebern über die Herausforderungen als Mutter eines Transgender-Kindes. Bevor sie überhaupt ahnen konnte, dass das Geschlecht ihrer Tochter womöglich nicht deren Identität entsprechen könnte, hatte sich die 54-Jährige aus Interesse bereits ausgiebig in die Thematik eingelesen. "Es ging um all diese Eltern von vorpubertären Kindern, die wirklich zu kämpfen hatten", erzählte die New Yorkerin. Man könne seine eigenen Ansichten haben – im Endeffekt ginge es aber vor allem darum, sein Kind ernst zu nehmen und zu erkennen, was es bewegt.

"Menschen, die diese körperliche Veränderung anstreben, tun dies nie leichtfertig", zeigte sich die Emmy Award-Gewinnerin nachdenklich. Mit Sätzen, wie "Es ist nur eine Phase", bediene man sich den gleichen Mustern wie vor 30 oder 40 Jahren. Diese müsse man überwinden. Cynthia selbst ist mit einer Frau verheiratet. Das Paar hat einen gemeinsamen Sohn namens Max. Aus der Beziehung zu Danny Mozes gingen zwei Kinder hervor – Samuel und Charles.

Getty Images Cynthia Nixon im Jahr 2020

Astrid Stawiarz / Freier Fotograf / Getty Images Cynthia Nixon in New York 2018

Instagram / cynthiaenixon Cynthia Nixon mit ihrem Sohn Samuel



