Sarah Fergusons Ex-Freund Paddy McNally (88) ist verstorben

Paddy McNally, ehemaliger Formel-1-Manager und Ex-Freund von Sarah Ferguson (66), ist am 21. Juli im Alter von 88 Jahren gestorben. Wie das Magazin Hello berichtet, litt der Brite seit längerer Zeit an einer schweren Krankheit. Paddy und Sarah waren von 1982 bis 1985 ein Paar – also kurz vor ihrer Hochzeit mit dem damaligen Prinz Andrew (66). Besonders tragisch: Sein Tod ereignete sich nur wenige Monate nach dem plötzlichen Ableben seines ältesten Sohnes Sean, der in Schottland gestorben war. Die genauen Umstände seines Todes wurden bislang nicht öffentlich gemacht.

Bevor Paddy Sarah kennenlernte, hatte er sich bereits in der Motorsportwelt einen Namen gemacht. Der Brite begann seine Karriere als Journalist und Rennfahrer, bevor er als Manager in die Formel 1 wechselte. 1983 gründete er das Unternehmen Allsport Management, das sich auf VIP-Hospitality und Werbeflächen an Rennstrecken spezialisierte. Nach dem Verkauf der Firma im Jahr 2006 blieb Paddy noch bis zu seinem Ruhestand 2011 als Geschäftsführer tätig. Sein Erfolg spiegelte sich auch finanziell wider: Laut der Sunday Times Rich List wurde Paddy 2025 mit einem geschätzten Vermögen von umgerechnet rund 700 Millionen Euro auf Platz 248 der vermögendsten Menschen im Vereinigten Königreich geführt.

Auch nach dem Ende ihrer Beziehung blieben Sarah und Paddy eng verbunden. Während Sarah nach ihrer Hochzeit mit Andrew als Duchess of York Teil der britischen Königsfamilie wurde und die gemeinsamen Töchter Prinzessin Beatrice (37) und Prinzessin Eugenie (36) bekam, blieb Paddy ein wichtiger Freund und Unterstützer der Familie. So lud er Sarah und ihre Kinder regelmäßig in seine Chalets im Schweizer Skiort Verbier ein. Nachdem Sarah und Andrew ihre Residenz Royal Lodge im Zuge der Folgen der Epstein-Affäre verloren hatten und mit dem Entzug ihrer royalen Privilegien konfrontiert waren, soll Paddy der zweifachen Mutter vorübergehend eines seiner Chalets als Unterkunft angeboten haben.

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Imago Sarah Ferguson mit Paddy McNally beim Großen Preis von Großbritannien in Silverstone, 13. Juli 1997

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Imago Paddy McNally beim Qualifying des Großen Preises von Spanien 2007 in Barcelona

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Imago Sarah Ferguson und Andrew Mountbatten-Windsor vor der Westminster Cathedral in London, 16. September 2025