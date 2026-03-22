Nach Usher-Streit: Justin Bieber und Hailey zeigen Zuneigung

Justin Bieber (32) zeigte sich am Samstag erstmals wieder in der Öffentlichkeit, nachdem Berichte über eine angebliche Auseinandersetzung mit seinem Ex-Mentor Usher (47) bei einer Oscar-After-Party die Runde gemacht hatten. Der Sänger besuchte gemeinsam mit seiner Frau Hailey (29) und einigen Freunden das Fanatics Flag Football Classic im BMO Stadium in Los Angeles. Dort präsentierte sich der Grammy-Preisträger gut gelaunt und nahm sich sogar Zeit für einen jungen Fan. Ein kleines Mädchen kam in die VIP-Loge des Musikers und bat ihn offenbar um ein Autogramm. Justin unterschrieb daraufhin bereitwillig auf einem der Sneaker des Kindes, bevor er sich wieder dem Spiel zuwandte.

Die Veranstaltung entwickelte sich zu einem wahren Liebesbeweis für Justin und Hailey. Das Paar wurde von Daily-Mail-Paparazzi mehrfach dabei gesehen, wie es Händchen hielt und sich auf den Sitzen küsste. Der Sänger trug einen Strickpullover mit roten Streifen, eine weite Cargohose und braune Penny Loafers sowie eine beigefarbene Baseballkappe. Hailey zeigte sich in einem tief ausgeschnittenen, bauchfreien Top mit einer schwarzen Häkeljacke, einer geraden Jeans und Sandalen mit Absatz. Justin wirkte entspannt und lächelte sogar, während er das Star-Event genoss.

Die entspannte Stimmung kontrastierte mit den Berichten über den Vorfall bei der Party von Beyoncé (44) und Jay-Z (56) im Chateau Marmont in Los Angeles. TMZ hatte berichtet, dass Usher mit "Energie und Wut" auf Justin zugegangen sei. Während Quellen aus Justins Umfeld betonten, dass die Auseinandersetzung nie körperlich wurde, behaupteten andere Insider, es sei sogar zu einer Schlägerei gekommen. Justin und Usher verbindet eine lange gemeinsame Geschichte. Der Sänger wurde als Teenager von Usher gefördert und zog sogar mit seiner Mutter nach Atlanta, um mit ihm zu arbeiten. Das letzte gemeinsame öffentliche Auftreten der beiden fand offenbar im Jahr 2021 bei einem Lakers-Spiel statt.

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Instagram / haileybieber Hailey und Justin Bieber, Ehepaar

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Imago Bei den Lakers gegen Magic: Justin Bieber verfolgt das Spiel in der Crypto.com Arena in Los Angeles.

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Getty Images Usher bei den 98. Oscars im Dolby Theatre in Hollywood, 15. März 2026