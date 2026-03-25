Usher meint: Streit mit Justin Bieber sei "Übertreibung"

Justin Bieber (32) und Usher (47) haben sich angeblich auf der Oscar-After-Party von Beyoncé (44) und Jay-Z (56) am 15. März im Chateau Marmont in Los Angeles gestritten. Quellen berichteten letzte Woche gegenüber TMZ, dass Usher auf den "Baby"-Interpreten zugegangen sei – mit einer energiegeladenen und wütenden Haltung. Während einige Insider behaupteten, die Auseinandersetzung sei zwar hitzig gewesen, aber nie physisch geworden, sprachen andere sogar von einer Schlägerei zwischen den beiden Musikern. Doch nun meldet sich Ushers gute Freundin Da Brat (51) zu Wort und widerspricht diesen Berichten vehement. In der "Rickey Smiley Morning Show" erklärte sie, dass Usher ihr persönlich gesagt habe, es handle sich um eine "Übertreibung" des Gesprächs.

Da Brat stellte klar, dass zwischen Justin und Usher keinerlei Feindseligkeit herrsche. "Er war über die Jahre hinweg bei vielen Problemen, die Justin hatte, nichts anderes als unterstützend", betonte sie in der Show. Justin sei auf seiner eigenen Reise und beschäftige sich mit seiner eigenen Realität, die er geschaffen habe. Usher wünsche ihm nur das Beste. "Sie lieben sich definitiv und unterstützen sich gegenseitig", fügte die Rapperin hinzu. Die Menschen würden Dinge aus dem Zusammenhang reißen, wenn sie etwas nur sehen. Keiner der prominenten Gäste der Party, darunter Taylor Swift (36), Travis Kelce (36), Timothée Chalamet (30) und Kylie Jenner (28), hat öffentlich bestätigt, einen Streit zwischen den beiden beobachtet zu haben.

Usher und Scooter Braun (44) hatten Justin einst unter ihre Fittiche genommen und ihn 2008 unter Vertrag genommen, nachdem sie sich in einem Bieterkrieg gegen Justin Timberlake (45) durchgesetzt hatten. Der junge Justin Bieber zog damals sogar mit seiner Mutter nach Atlanta, um mit Usher zusammenzuarbeiten. "Ich versuche definitiv, so viel wie möglich ein großer Bruder, Mentor und Beschützer zu sein", sagte Usher 2010 in einer französischen Radiosendung. Doch die Beziehung der beiden scheint in den letzten Jahren abgekühlt zu sein. Bereits 2024 hatte Usher Justin gefragt, ob er bei seiner Super Bowl Halftime Show auftreten wolle, doch der lehnte ab. "Ich erkenne an, dass mein Bruder gerade eine andere Geschichte erzählen möchte, und das verstehe ich", erklärte Usher damals im Interview bei "The Breakfast Club".

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ActionPress Justin Bieber und Usher im Jahr 2013

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Getty Images Da Brat, 2022

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Getty Images Usher bei der Vanity Fair Oscar Party