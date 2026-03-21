GNTM-Model gesteht Beteiligung an Entführung der Block-Kids

Der ehemalige Germany's Next Topmodel-Kandidat Jonathan C. hat seine Beteiligung an der Entführung der Kinder von Unternehmerin Christina Block (52) eingeräumt. Wie Bild berichtet, soll der 35-Jährige erstmals schriftlich gegenüber der Staatsanwaltschaft Hamburg ausgesagt haben. Dabei soll er zugegeben haben, Teil der Gruppe gewesen zu sein, die die Kinder in der Silvesternacht 2023 gewaltsam aus Dänemark nach Deutschland brachte. Der gebürtige Israeli mit Wohnsitz in Hamburg war in der Vergangenheit als Model tätig und nahm unter anderem an TV-Formaten teil. Seine Aussage könnte den laufenden Prozess entscheidend beeinflussen, obwohl der Mann derzeit als flüchtig gilt und sich nach wie vor im Ausland aufhält.

Trotz seines Geständnisses kehrt Jonathan nicht nach Deutschland zurück. Sein Strafverteidiger Christian Hermanussen erklärte gegenüber Bild die Beweggründe seines Mandanten: "Mein Mandant würde sich ja auch dem Verfahren stellen. Aber wenn die Staatsanwaltschaft sagt, dann wandert er in die Untersuchungshaft …", resümierte der Jurist. "Ich glaube, jeder kann nachvollziehen, dass er deswegen in Israel bleibt." Während die Ermittler davon ausgehen, dass Jonathan zum Zugriffstrupp gehörte und den Vater der Kinder körperlich angegriffen haben soll, behauptet sein Anwalt eine andere Version. Demnach sei sein Mandant lediglich für die Kommunikation innerhalb der Gruppe zuständig gewesen, da er sowohl Deutsch als auch Hebräisch spreche.

Die Entführung der Kinder der Block-Erbin hatte in der Silvesternacht für Aufsehen gesorgt. Jonathan war kurz zuvor in das Kommando eingebunden worden, wie Medienberichte nahelegen. Bei der Tat wurden die damals zehn und 13 Jahre alten Kinder entführt. Christina ist die Erbin des bekannten Steakhouse-Imperiums Block House. Der Fall sorgte bereits im vergangenen Jahr für große mediale Aufmerksamkeit, als Details über den gewaltsamen Zugriff und die Beteiligung verschiedener Personen bekannt wurden. Laut Bunte wird sogar die Mutter selbst von Zeugen belastet. Der Prozess wird durch die neue Aussage von Jonathan nun weiter beeinflusst, auch wenn viele Details zum genauen Umfang seiner Beteiligung bisher nicht öffentlich bekannt sind.

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Getty Images Christina Block und ihr Anwalt Ingo Bott im Landgericht Hamburg, dahinter Gerhard Delling, vor Fortsetzung des Prozesses am 8. Januar 2026

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Imago Christina Block mit ihrem damaligen Partner Stephan Hensel und den Töchtern Greta und Johanna

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