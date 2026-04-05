Darum war Barbara Meiers Disneyland-Aufenthalt anstrengend

Barbara Meier (39) hat mit ihren beiden Töchtern Marie-Therese und Emilia Elise nun vier ereignisreiche Tage im Disneyland Paris verbracht – und die hatten es offenbar in sich. Das Model teilte jetzt auf Instagram mehrere Schnappschüsse von dem Trip und gab zugleich ehrliche Einblicke in die körperlichen Strapazen, die der Besuch im beliebten Freizeitpark mit sich brachte. Sage und schreibe 58.323 Schritte habe sie während des Aufenthalts zurückgelegt, schrieb Barbara zu den Fotos. Dazu kamen 90 Stunden voller Action mit ihren "zwei glücklichen, aber sehr aufgedrehten Kids."

Trotz der Anstrengung gönnte sich die 39-Jährige auch kleine Auszeiten und genoss ein paar ruhige Momente in Arendelle, dem "Frozen"-Themenbereich des Parks. Wie Oe24 berichtet, setzt das Disneyland Paris damit neue Maßstäbe und eröffnete erst kürzlich die lang ersehnte "World of Frozen". Zudem gab es für Barbara auch ein ganz persönliches Highlight: "Ein Wiedersehen mit Mini, das mich echt zum Strahlen gebracht hat", schwärmte sie zu den Bildern. Die Freude ihrer Kinder und die magischen Momente im Disneyland schienen die körperliche Erschöpfung für das Model letztlich aufzuwiegen. In den Kommentaren sammelten sich unterdessen zahlreiche bewundernde Reaktionen ihrer Fans.

Barbara ist seit 2019 mit dem österreichischen Unternehmer Klemens Hallmann verheiratet, mit dem sie ihre beiden Töchter großzieht. Dabei zeigt sich das Model immer wieder ehrlich, wenn es um den turbulenten Alltag mit ihren Kindern geht. Schon in der Vorweihnachtszeit erzählte sie ihren Followern, wie herausfordernd die Adventszeit im Familienmodus sein kann – zwischen Wichtelaktionen, Schulveranstaltungen und Kindergarten-Terminen blieb kaum Platz für Entschleunigung. Ihr Fazit fiel entsprechend humorvoll aus: "Meine tägliche Geduldsübung."

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Instagram / barbarameier Barbara Meier im Disneyland Paris, 2026

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Instagram / barbarameier Barbara Meier mit Mini im Disneyland Paris

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IMAGO / Bonn.digital Klemens Hallmann und Barbara Meier, Juni 2024