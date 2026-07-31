Vor seiner Kate: Rio Ferdinand wollte zuerst keine Kinder

Rio Ferdinand (47) ist heute Vater von fünf Kindern und lebt mit seiner Frau Kate in einer großen Patchworkfamilie – doch das war ursprünglich gar nicht sein Plan. In einer neuen Folge des Podcasts "Blended", den Kate Ferdinand moderiert, plauderten die beiden offen über die Anfänge ihrer Beziehung. Dabei gestand der ehemalige Fußballprofi, dass er beim ersten Kennenlernen Ende 2016 eigentlich weder eine neue Beziehung noch weitere Kinder wollte. Kate habe ihn gefragt: "Als wir uns kennenlernten, wolltest du keine Kinder mehr, oder?" Seine Antwort darauf war eindeutig: "Ich hatte meine Entscheidung getroffen. Als ich dich kennenlernte, hatte ich drei Kinder und wollte nicht mal eine Beziehung, geschweige denn Kinder."

Letztlich war es die Liebe, die Rio umstimmen ließ. "Du bist jung, du willst Kinder, deine eigenen Kinder, biologisch. Und dann dachte ich: Ich will eigentlich keine Kinder, aber ich liebe sie, also muss ich es einfach durchziehen", erklärte er im Podcast. Was ihn letztlich überzeugte, war Kates Hingabe für ihn und seine drei Kinder. "Etwas bringt dich dazu, diese Entscheidung zu treffen und deine Meinung zu ändern – nämlich zu sehen, was sie für mich und die Kinder auf sich nimmt. Das konnte ich nicht ignorieren", sagte er. Gemeinsam haben Rio und Kate inzwischen zwei weitere Kinder: Sohn Cree (5) und Tochter Shae (2). Außerdem sind sie gemeinsam Eltern von Rios Kindern aus erster Ehe: Lorenz (20), Tate (17) und Tia (15).

Auch über Kates Schwangerschaften sprach das Paar im Podcast, und dabei nicht ohne Humor. Rio verriet, dass Kate sich dabei "in einen anderen Menschen verwandelt" habe. "Ich sage nicht, dass es falsch war. Aber ich mochte die Person nicht, die du in dieser Zeit wurdest. Alles war ein Problem, alles war eine Überreaktion", sagte er. Kate stimmte zu: "Ich mochte es nicht, schwanger zu sein. Ich erkannte mich selbst nicht wieder." Kate, die früher aus der britischen Realityshow The Only Way Is Essex bekannt war, gründete den Podcast "Blended" gezielt, um anderen Eltern in ähnlichen Familiensituationen eine Stütze zu sein. Sie und Rio heirateten 2019, nachdem sie ein Jahr zuvor in das gemeinsame Familienheim eingezogen war. Rio war zuvor mit Rebecca Ferdinand verheiratet, die 2015 im Alter von 34 Jahren gestorben war.

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Getty Images Kate Wright und Rio Ferdinand bei der Europapremiere von "Toy Story 4"

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Instagram / xkateferdinand Kate und Rio Ferdinand im Dezember 2023

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Getty Images Kate Wright und Rio Ferdinand 2019 in London

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