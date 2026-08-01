Unverbindlich? Laut Stefano Zarrella ist Dating heute anders

Stefano Zarrella (35) meldet sich mit einer klaren Botschaft bei seinen Followern. Der Foodblogger, der aktuell offiziell als Single lebt, hat sich auf Instagram zu einem Thema geäußert, das offenbar viele Menschen beschäftigt: modernes Dating. Der Social-Media-Star wundert sich dabei vor allem über die heute verbreitete Praxis langer Kennenlernphasen – und nimmt dabei kein Blatt vor den Mund. In seinem Beitrag stellt Stefano eine direkte Frage an seine Community: "Kurze Frage: Was hat es heutzutage mit dieser Kennenlernphase auf sich?"

Er erklärt dazu: "Irgendwie habe ich das Gefühl, dass es das früher nicht so wirklich gab, oder? Heute ist alles eine Kennenlernphase. Wir haben uns kennengelernt. Wir waren nicht zusammen. Nee, nee, wir haben uns einfach nur kennengelernt." Für ihn selbst ist die Sache deutlich einfacher: "Ich finde, wenn es passt, dann passt es – und dann ist man zusammen."

Vor rund vier Monaten lieferte Stefano schon selbst Zündstoff für Liebesgerüchte. In seiner Instagram-Story tauchte er mit einer blonden Frau im Auto auf, sie hielt einen Blumenstrauß in der Hand. Über die Köpfe der beiden setzte er ein weißes Herz. Später gab es noch mehr Hinweise: "So, an alle Männer: Rodenkirchen-Beach. Kommt mal hierhin, bereitet für eure Frauen ein Picknick vor, die werden sich freuen." Die Frau lief durchs Bild und winkte. In einer weiteren Sequenz saß sie sogar auf seinem Schoß. Dazu schrieb er: "Schöner Tag gewesen."

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Instagram / stefanozarrella Stefano Zarrella im Dezember 2024

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Getty Images Stefano Zarrella, Influencer

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Instagram / stefanozarrella Stefano Zarrella und eine unbekannte Frau