Priscilla Presley enthüllt Schmerz nach Tod von Lisa Marie

Im funkelnden Ambiente der "Remus Lifestyle Night" auf Mallorca zeigte sich Priscilla Presley (81) jetzt offen wie selten. In einem Luxushotel mit Blick aufs Mittelmeer feierte die Ex-Frau von Elvis Presley (†42) mit rund 640 geladenen Gästen die Jubiläumsausgabe des Society-Events und sprach am Rande der Gala mit Bild nicht über Glamour, sondern über Trauer. 2023 verlor sie ihre Tochter Lisa Marie Presley (†54), die mit nur 54 Jahren starb. Trotzdem stand Priscilla an diesem heißen Sommerabend gut gelaunt auf dem roten Teppich und erklärte, wie sie es geschafft hat, nach diesem Schicksalsschlag weiterzumachen. "Ich musste stark bleiben", betonte sie im Gespräch mit der Zeitung.

Lisa Marie war an den Folgen eines Herzstillstands gestorben, ausgelöst durch Komplikationen nach einer früheren Magenverkleinerung. Die Sängerin hatte in ihrem Leben viel durchgemacht, inklusive gescheiterter Ehen und eines langen Kampfes mit verschreibungspflichtigen Schmerzmitteln. Wie Priscilla all das verkraftet hat, erklärte sie deutlich: Sie wolle nicht ständig zurückblicken, sondern nach vorn schauen. "Man muss weitermachen", sagte sie zu BILD und machte klar, dass sie auch an ihren Sohn Navarone denkt, den sie mit ihrem früheren Partner Marco Garibaldi hat. Ihr Glück will sie nicht von äußeren Umständen abhängig machen: "Niemand kann einen glücklich machen und niemand kann einen dazu zwingen, glücklich zu sein. Das muss aus einem selbst kommen." Heute konzentriert sie sich darauf, was sie in Zukunft tun und wie sie helfen kann, engagiert sich besonders für Tiere und ältere Menschen und genießt nach ihren vielen Reisen die Zeit zu Hause mit ihren Hunden.

Priscilla blickt dabei auf ein außergewöhnliches Leben zurück. Als Teenager verbrachte sie mehrere Jahre in Deutschland, später wurde sie an der Seite von Elvis Presley weltweit bekannt und musste schließlich auch dessen frühen Tod verkraften. Das gemeinsame Zuhause aus den 60er-Jahren, das legendäre Anwesen Graceland in Memphis, besucht sie bis heute regelmäßig. "Wenn ich dort bin, fühlt es sich fast so an, als wäre ich nie gegangen", erzählte sie und schwärmte von den Erinnerungen an den "King of Rock and Roll". Sie spürt dort noch immer seine Nähe und sagt, sie könne förmlich sein Lachen hören, das für sie "das schönste Lachen überhaupt" war. Gleichzeitig betont die zweifache Mutter, wie wichtig ihr ihre eigene Identität ist: Sie sei stolz darauf, ihren eigenen Weg gegangen zu sein, Fernsehen und Filme gemacht und ihren Erfolg selbst erarbeitet zu haben.

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0198884179 Lisa Marie Presley, Priscilla Presley und Riley Keough, Juni 2022

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Getty Images Lisa Marie und Priscilla Presley, Dezember 2005

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Imago Priscilla Presley, Memphis, 2026