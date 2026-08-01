Jon Cryer & Andrew McCarthy stritten bei "Pretty in Pink"

Jahrzehnte nach den Dreharbeiten zu "Pretty in Pink" spricht Jon Cryer (61), bekannt aus Two and a Half Men, offen über die angespannte Stimmung, die damals zwischen ihm und seinem Kollegen Andrew McCarthy herrschte. Gegenüber Page Six erinnerte sich der Schauspieler, der in dem Teenagerfilm von 1986 die Rolle des Duckie spielte, dass er McCarthy als distanziert und "ein Arschloch" empfunden habe. In der romantischen Komödie spielte Molly Ringwald (58) eine junge Frau, die zwischen den Charakteren von Cryer und McCarthy hin- und hergerissen ist – doch hinter den Kulissen war die Atmosphäre alles andere als harmonisch.

Konkret erinnerte sich Jon an einen Moment, bei dem Molly und Andrew während einer seiner Nahaufnahmen miteinander herumalberten und er sich dadurch gestört fühlte. Später erfuhr er jedoch, dass dies vom Regisseur bewusst inszeniert worden war, um echte Emotionen aus ihm herauszuholen. Auf die Spannungen zwischen den beiden Männern blickt die Sache von zwei Seiten: In seinem Memoir "Brat: An '80s Story" schrieb Andrew seinerseits, dass ihm Jons Lachen "irritierend" gewesen sei. Jon räumte außerdem ein, damals nicht gewusst zu haben, dass sein Kollege zu jener Zeit mit ernsthaften persönlichen Problemen kämpfte.

Andrew, heute 63 Jahre alt, litt während der Dreharbeiten zu "Pretty in Pink" unter Alkoholismus und Spannungen in seiner Familie. Nach dem Kinostart des Films verschlimmerte sich seine Suchtproblematik noch weiter. Bei den Dreharbeiten zu "Less Than Zero" entwickelte er zusätzlich eine Kokainabhängigkeit, die ihn während einer Szene im Pool beinahe das Leben kostete – er erlitt fast einen Herzinfarkt. Inzwischen haben die beiden Schauspieler ihre Differenzen jedoch überwunden. "Andrew und ich hatten in den letzten Jahren sehr viel Kontakt miteinander", sagte Jon gegenüber Page Six.

Anzeige Anzeige

Getty Images Jon Cryer, Schauspieler

Anzeige Anzeige

Getty Images Jon Cryer im Juli 2019

Anzeige Anzeige

Getty Images Charlie Sheen und Jon Cryer