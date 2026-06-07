Gillian Anderson bringt Kumpel David Duchovny zum Erröten

Gillian Anderson (57) und David Duchovny (65) verbindet wohl eine der warmherzigsten Freundschaften Hollywoods. In elf Staffeln ermittelten die beiden Seite an Seite in der Mystery-Serie Akte X – Die unheimlichen Fälle des FBI. Eng verbunden sind sie bis heute und wie gut sich die Serien-Stars kennen, zeigten sie vergangenes Wochenende bei der Fan Expo in Denver. Einen Clip ihres Fantreffens teilte Gillian auf Instagram, denn darin zögerte sie nicht, David peinliche Fragen zu stellen. In einem Video stellte sich ein Fan als Sexualtherapeutin heraus und brachte den beiden das Plüschmodell einer Vulva mit. Die Schauspielerin nutzte die Gelegenheit und fragte ihren Kollegen keck: "Weißt du, wo man diese Dinger findet?" Gillian bezog sich auf das Plüschmodell, aber David schien von der Frage überrumpelt und antwortete zurückhaltend: "Ähm, nein. Wo soll ich die denn finden?"

Dann legte die The Crown-Darstellerin noch mal nach und brachte David so richtig in Verlegenheit: "Weißt du, wo der G-Punkt ist?" Daraufhin schien der 65-Jährige fast ein wenig rot zu werden, bevor er zurückhaltend mit "Ja..." antwortete. Die Unterhaltung hatte wohl aber kaum den Hintergrund, David zu beschämen. Gillian ist bekannt, sehr offen mit Themen wie Sexualität umzugehen. Sie bezeichnet sich selbst als sexpositiv und setzt sich für sexuelle Aufklärung in allen Bereichen ein. In der Coming-of-Age-Serie Sex Education spielt sie selbst eine sehr offenherzige Sextherapeutin. Zudem veröffentlichte sie das Buch "Want", in dem es um die sexuellen Fantasien von Frauen im 21. Jahrhundert geht.

Da sich David und Gillian bereits seit den 90er-Jahren kennen, dürfte der Schauspieler solche Gespräche aber schon gewöhnt sein. Bald könnten die beiden auch wieder gemeinsam vor der Kamera stehen, denn angeblich ist ein Reboot von "Akte X" in Planung. Im März verriet Gillian auf der Awesome Con, dass sie das Drehbuch aus der Feder von Oscar-Preisträger Ryan Coogler (40) bereits gelesen habe. "Ich würde sagen, seid offen dafür und gebt dem Ganzen eine Chance, denn es wird so verdammt cool! Es ist etwas Besonderes. Es ist anders und es ist speziell", war die 57-Jährige laut Deadline überzeugt. Gillian spielte in über 200 Folgen die etwas verkrampfte FBI-Agentin Dana Scully, die anfänglich unfreiwillig mit dem etwas verschrobenen Kollegen Fox Mulder, gespielt von David, zusammenarbeiten muss. Agent Mulder ist der einzige beim FBI, der sich mit übernatürlichen Fällen beschäftigt. Er ist überzeugt, dass Aliens und UFOs existieren, was aus ihm und der analytischen Scully ein ungleiches wie unterhaltsames Team macht.

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Instagram / gilliana David Duchovny und Gillian Anderson auf der Fan Expo in Denver, 2026

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Getty Images David Duchovny und Gillian Anderson, Februar 2025

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Gillian Anderson und David Duchovny als Scully und Mulder in "Akte X"